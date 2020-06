Abierta la convocatoria del IV Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro

La Fundación Centro de Poesía José Hierro, con el patrocinio del Ayuntamiento de Getafe, ha convocado el ‘IV Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro / Fundación Centro de Poesía José Hierro’, dotado con 6.000 euros para la obra ganadora en concepto de anticipo de derechos de autor y su publicación en una editorial de reconocido prestigio; además, recibirá 50 ejemplares del libro y una escultura diseñada por José Hierro. La admisión de trabajos finaliza el 15 de octubre de 2020.

Podrán concurrir los poetas mayores de edad que lo deseen, sea cual sea su nacionalidad. Las obras deberán estar escritas en castellano. Cada autor presentará un solo original, inédito, que podrá estar concursando simultáneamente en otro certamen, siempre y cuando el autor se comprometa a informar de inmediato a la organización de este concurso si su libro resulta premiado. El libro presentado puede haber visto la luz parcialmente en publicaciones periódicas o en la Red en un máximo del veinte por ciento de su total. Su extensión deberá comprenderse entre cuatrocientos y mil versos o entre cuatro mil y trece mil palabras si se trata de poemas en prosa.

Los originales se presentarán exclusivamente en formato digital (debido a la crisis del Covid-19 y como medida de seguridad no se aceptarán envíos postales), a través del correo electrónico premio@cpoesiajosehierro.org

Se enviarán dos archivos PDF. El primero contendrá el libro concursante. En su primera página figurará el título o lema. No llevará ninguna clase de firma o identificación. El archivo deberá estar debidamente mecanografiado y paginado, editado en Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio. El nombre de este archivo será el título o lema del libro que figura en su primera página. (ejemplo: Cuadernodeviajes.pdf). El segundo archivo PDF contendrá los datos del concursante: nombre y apellidos, título de la obra a la que acompaña, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono de contacto, una breve reseña biográfica y fotocopia del DNI, pasaporte o documento oficial equivalente. Este segundo archivo se denominará Datos.pdf. Muy importante: el correo electrónico no podrá llegar con identificación alguna del autor (deberá utilizar una dirección de correo alternativa o que no revele su nombre real).

El Jurado estará compuesto por Jordi Doce, Erika Martínez, Ada Salas, Manuel Borrás y Julieta Valero, llevándose a cabo el fallo en el mes de enero de 2021, en fecha y hora que se harán públicas oportunamente.

La entrega del premio se hará efectiva en un acto enmarcado dentro del Festival “De Poesía por Getafe 2021” que se celebrará en abril de 2021. El ganador/a se compromete a asistir a dicho evento. En ningún caso se mantendrá correspondencia respecto a la obra presentada dado el carácter anónimo del Premio. Todas las obras no premiadas serán destruidas por la FCPJH.

Las tres pasadas ediciones han contado con una participación muy nutrida, variada y de gran calidad poética. En la primera convocatoria, Juan José Rodinás fue el ganador gracias al poemario Cuaderno de Yorkshire, que ha cosechado más éxitos internacionales, convirtiéndose en merecedor del Premio Jorge Carrera Andrade. En la segunda convocatoria El Gran Bosque, de Marta López Vilar, fue el libro premiado, un conjunto de poemas en prosa entre lo onírico y lo cinematográfico, construido con una mirada que se abre al paisaje conflictivo de la otredad y el mundo. La tercera cita la ganó Teresa Soto, con Crónicas de I, una propuesta depurada, intensamente lírica, que revitaliza la crónica de Indias para dar cauce poético a la dura experiencia de la extranjería.