Con los tribunales de la Unión Europea tampoco se juega

Ni Polonia, ni Alemania, ni el gobierno de ningún otro país puede poner en duda la supremacía del Derecho de la UE.

No hace falta desplazarnos hasta Polonia para percatarnos de lo tentador que es para los políticos intentar manipular a la justicia. Hay muchas formas de hacerlo, es verdad: puertas giratorias, nombramientos, ascensos…. Pero también es verdad que hay unos jueces que se prestan más que otros, al menos aparentemente, a dejarse manipular. El nombramiento de los jueces del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo depende en parte de sus respectivos gobiernos. Lo mismo se pude decir del nombramiento de los jueces de los Tribunales de la Unión Europea de Luxemburgo Y algo similar ocurre con el nombramiento de los miembros del Poder Judicial en España. Digo esto, porque, si no es muy democrático que se juegue con los jueces, tampoco lo es que ellos se presten al juego.

Lo que está sucediendo en Polonia es algo muy serio. Declarar, como lo está haciendo el tribunal constitucional de Polonia, que algunos artículos de la Tratados de la UE son inconstitucionales porque son contrarios al Derecho polaco o que los tribunales polacos están por encima del Tribunal de Luxemburgo es querer echar por tierra y suprimir de un plumazo toda la UE, es puro nacionalismo en su grado máximo, Y los polacos deberían estar ya curados de esta enfermedad después de la experiencia que tuvieron con los nazis.

Pero antes de entrar en el fondo del problema que supone actualmente Polonia, yo me pregunto, y no es la primera vez que lo hago, ¿por qué los Tratados de la UE tienen prevista la salida de la UE y no la posibilidad de echar fuera a un Estado miembro? ¿Por qué la UE admitió en su seno a algunos Estados que más que la integración europea buscaban liberarse de la Unión Soviética? Se prefirió la ampliación en lugar de la profundización, y ahí tenemos los resultados: una integración paralizada y un graveataque a la UE por parte de uno de sus Estados miembros.

¿Por qué el Derecho de la UE y por qué los tribunales de la UE están por encima del Derecho y de los tribunales polacos?

Pues simplemente porque si no fuera así, no estaríamos ante una Unión Europea. Tendríamos una confederación de Estados o una asociación internacional, pero no una Unión Europea. Sería algo muy distinto. Esto lo debe saber cualquier estudiante de primero de Derecho. Mucho más, por tanto, cualquier juez. El Derecho de la UE está por encima del Derecho de cualquier Estado miembro. El artículo 188 del Tratado de funcionamiento de la UE dice

“El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”.

Las Leyes de la UE no están sometidas a condición alguna, no dependen de la aprobación o conformidad de ningún tribunal o gobierno de ningún Estado miembro y obligan directamente a los gobiernos y a los ciudadanos. Y cuando un Estado ingresa en la UE, acepta los tratados en su totalidad y sin condición alguna.

Este principio de la supremacía del Derecho de la UEno tiene nada que ver con el acatamiento de las sentencias de un Estado miembro por parte de otro, asunto que está despertado el nacionalismo español. Este último caso no entra dentro del campo de la UE, sino que pertenece al área intergubernamental y de cooperación. Claro que debería estar dentro del campo de la UE, como defendemos muchos, pero no lo estará hasta que los gobiernos no se pongan da acuerdo y se modifiquen los tratados.

¿Qué puede hacer la UE en este caso? Pues,la Comisión Europea está obligada a actuar, y el Parlamento Europeo se lo ha recordado.En cuanto guardiana de los tratados, la Comisión Europea debería dejar a Polonia prácticamente fuera de la Unión, suprimiéndole las ayudas y los fondos. De esta forma, serán los ciudadanos los más perjudicados, me diréis. Es verdad, pero son los ciudadanos que eligen a los políticos. También ellos son responsables.