¡Controlen al controlador!

¿De qué le sirve a la persona que sufre un robo el que encuentren y condenen al ladrón, si ella no recupera su dinero? ¿De qué nos ha servido a los españoles el que hayan condenado a varios políticos españoles, cuyos nombres no puedo olvidar pero tampoco quiero citar, por haber malgastado o haberse aprovechado de los fondos de la UE?

Está muy bien que haya censores de cuentas y que en la UE tenga un Tribunal de Cuentas, con sede en Luxemburgo, que examina con lupa el destino de las ayudas de la UE, pero mucho más importante sería queeste control se ejerciera desde el primer momento, antes de que se empleen los fondos, incluso antes de que se reciban estas ayudas. No es nada fácil descubrir los posibles fraudes una vez perpetrados. Y al final, cuando se descubre, resulta que el dinero se ha esfumado y no hay forma de recuperarlo.

Señores de la Comisión Europea, Señora von der Leyen, usted que tiene una sensibilidad especial para con los problemas de los ciudadanos, ejerza un control férreo sobre los fondos que van a llegar a España. Mire usted cómo se están ya peleando nuestros políticos por dichos fondos mucho antes de que hayan llegado. ¿Por qué será? Usted sabe bien, porque no se lo pueden ocultar, cuántos millones de españoles se encuentran en el paro, cuántos millones de españoles está dependiendo diariamente para comer de la solidaridad de otros españoles y de las instituciones solidarias. Usted sabe también que, mientras las cifras del paro siguen aumentando en nuestro país a un ritmo acelerado, porque muchos comercios y muchas empresas, sobre todo las pequeñas,no reciben ayudas de nadie, nuestros políticos se dedican a debatir si hay que decir “diputados o diputadas, señorías o señoríos”. Mientras arden nuestras ciudades, nuestros políticos se limitan a decir que lo condenan. No es sólo que los españoles dudemos del buen empleo que se van a dar a estos fondos, es que ya sabemos cómo se han empleado ayudas similaresen otras ocasiones yporque, junto al paro, para los españoles el principal problema son sus políticos.

No es un control a posteriori lo que le pedimos, señora von der Leyen, sino un control desde el primer momento. La cuestión no está en si es el gobierno central o son los gobiernos autonómicoslos que deben administrarlos fondos de recuperación. Queremos que no sea ninguno de ellos, sino directamente la Comisión, quien se ocupe. No nos convence tampoco el que sea un organismo independiente, pues no tenemos garantía de que pueda haber en España, donde la “mano de los políticos es tan alargada” un organismo independiente.No se trata de que el dinero llegue a España, sino a los españoles y a las empresas españolas necesitadas.

Para finalizar, quiera mostrarle de antemano, señora Presidenta de la Comisión, mi agradecimiento en nombre de muchos españoles. Y también quiero recordarle un refrán español que die: “El que hace un cesto hace ciento, si le dan mimbres y tiempo” (el que hace una cosa, buena o mala, la puede volver a hacer). Nuestros políticos han despilfarrado y “birlado” ya varias veces los fondos públicos, ya son expertos en esto. Europa, les ha dado ahora los mimbres, que es el fondo de recuperación de la UE. No les dé usted el tiempo. ¿De qué nos serviría que el dinero llegase a España, si la mitad no llegara a los españoles?