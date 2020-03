¿Coronavirus o crímenes de guerra?

Se nos está repitiendo que estamos en guerra y ya sé que debemos entender esta frase en sentido figurado y que se trata de una analogía. Tomad mis palabras también en un sentido figurado, pero no con menor seriedad, que si se tratara de una guerra militar

Entre los actos calificados como crímenes de guerra por el Derecho internacional está “el exterminio de un grupo social por razones religiosa, étnicas o políticas”. Entended esta palabra de “políticas” en el sentido que queráis, pero la verdad es que es un término muy amplio.

Si la realidad que están viviendo nuestros sanitarios y los ancianos de muchas de nuestras residencias no tiene nada que ver con la política, decídmelo, Si tanto unos como otros en el momento actual no están expuestos al exterminio, decídelo. La omisión puede ser tan peligrosa como la acción

Sé que no es momento de criticar, sino de dar ánimo y despegar optimismo, pero es que no puedo. Mientras veo a enfermeras con mascarillas de papel y preparándose con bolsas de plástico batas de protección, mientras me digan que las residencias de ancianos están copadas por el coronavirus, mientras escucho que no se puede atender a todos los ancianos, porque hay muchos jóvenes a quienes atender o porque no hay camas para todos, lo único que tengo es impotencia y rabia.

El estado lamentable de muchas residencias de ancianos no viene de ahora. No soy el único que lo había denunciado No sé ni me interesa saber en este momento quién es el responsable de esta situación ni quién estaba animando a salir a la calle para manifestarse en lugar de preparar los hospitales y de buscar y fabricar mascarillas y equipamientos. Lo único que me preocupa en este momento es que se actúe y se actúe rápido. Son esos miles de personas que están trabajando en las clínicas y hospitales arriesgando su vida por salvar las nuestras, lo que ahora me preocupa. Lo único que quiero es que saquen de las residencias a los miles de ancianos que están en peligro y los lleven a un hospital o a un lugar seguro.

No quiero conocer el número de afectados y muertos que hay en cada momento. No nos interesa que se nos sermonee constantemente en la tele. Lo único que nos interesa a la mayoría de los ciudadanos es saber cuántos millones de mascarillas tienen ya los hospitales, cuántas pruebas se están haciendo diariamente, cuántos miles de equipos de protección han recibido nuestros profesionales.

Es muy triste que una persona mayor tenga que morir sola sin la mirada de sus hijos o esposa. Es muy injusto que no se atienda a una persona mayor, porque hay que atender a las personas jóvenes Es criminal exponer al contagio o a la muerte a un médico o a una enfermera obligándolos a atender a los afectados por el virus sin los medios adecuados

El virus nos habrá llegado ahora y de repente, pero las residencias de ancianos hace ya muchos meses, años, que están expuestas a cualquier contagio. Las mascarillas y los equipos sanitarios hace ya más de tres semanas que deberían estar listos

Los profesionales sanitarios están respondiendo de forma sobrehumana, la ciudadanía, en general, responde también. También responde el ejército, los policías, los taxistas y algunos empresarios, pero tengo que parar, pues ya no sé con certeza de nadie más que responda.

No son nuestros aplausos lo que necesitan los profesionales de la sanidad, pues saben que ya los tienen, sino medios adecuados para protegerse y para salvar vidas. No es ahora cuando se deben vigilar y atender las residencias, Hace ya muchos años que se debería haber hecho.

Si estamos en guerra, y en una guerra mundial, una vez finalizada ésta deberá comprobarse, al menos dentro de España y de la UE, si ha habido crímenes de guerra y actuar en consecuencia.