Coronavirus | soluZiona participa en la maravillosa propuesta solidaria ‘Emergency Home’ para los sanitarios

Entre tanta amargura y aspereza que deja el rastro del coronavirus, hay, sin embargo, un reguero de buena voluntad y solidaridad. En ese sentido, varias de las muestras de apoyo, cariño y reconocimiento van dirigidas para el personal sanitario. Por ahí, hay una iniciativa, toda una realidad ya, que lleva a perfecto término aquello tan lejano, pero siempre vigente, que reza que “hechos son amores”. A través de soluZiona, inmobiliaria que también opera en Getafe, nuevocronica.es tiene a bien presentarles ‘Emergency Home’.

Se trata de un conjunto de agentes inmobiliarios, por ahora 62, aunque en alza, y entre los que se encuentra soluZiona, que coordinarán de manera altruista 100% la gestión de viviendas vacías para que, con el visto bueno de sus propietarios, puedan ser usadas durante esta crisis sanitaria, económica y social por médicos, enfermeros, policías, para que tengan un lugar cercano en que descansar, ducharse y, por supuesto, evitar poder contagiar a sus familiares si es que ellos lo estuvieren. Según ha podido conocer este medio, los propietarios pondrán precios simbólicos, con suministros básicos incluidos, o gratis, y la gestión inmobiliaria corre de la cuenta del buen corazón de los hacedores, entre los que está soluZiona.

Por su interés, pasamos a reproducir íntegramente lo remitido por soluZiona a este medio. GRACIAS A TODOS.

TEXTO REMITIDO

«Sin duda alguna, la humanidad aprenderá algo bueno de esta pandemia del COVID-19. Al menos eso esperamos todos.

Es emocionante y enorgullecedor ver las muestras de solidaridad que surgen cada día para ayudar al de al lado, cada uno a su manera y según sus posibilidades, a lo largo y ancho del mundo.

Los agentes inmobiliarios somos una parte más, que en estos días buscaba la forma de ser útiles a los demás en estos duros momentos, dentro de las limitaciones que tenemos al estar confinados en nuestras casas.

Si de algo podemos estar seguros, es que nuestra profesión nos lleva a estar colgados del teléfono gran parte del día. Nuestra rutina consiste, fundamentalmente, en contactar con propietarios de inmuebles a los que ofrecer nuestros servicios; y esta situación nos lleva a eso, a colaborar prestando un servicio fundamental para los héroes que están duplicando sus esfuerzos en cuidar nuestra salud.

¡Así que manos a la obra! Llevamos varios días tirando de agenda telefónica para poner en contacto a propietarios de viviendas equipadas y desocupadas, con personal sanitario y de emergencias que, por miedo al contagio, no quieren ir a sus casas y poner en riesgo la salud de sus familias.

En pocos días, se ha puesto en marcha esta sencilla web, que os animamos a visitar: https://emergencyhome.help/

En ella recogemos los datos de ambas partes: los de propietarios solidarios que ofrecen sus viviendas vacías, y los datos de enfermeros, médicos, policías… que necesitan un sitio al que poder ir a descansar y ducharse.

Paralelamente, todos los agentes que nos hemos sumado a este reto solidario (actualmente somos 62 sólo en España, y subiendo…), nos hemos organizado en un grupo de WhatsApp, donde cada uno se hace cargo de una zona concreta y así, al surgir una demanda, ese agente se encarga de intentar localizar una vivienda lo más próxima posible al hospital de trabajo de nuestro demandante.

Y muchos os preguntaréis, ¿hay contrato de arrendamiento que firmar?, ¿bajo qué precio del alquiler?, ¿quién se hace cargo de los suministros?, ¿y los honorarios? Pues bien, cada propietario cede su vivienda según su propio criterio, aunque la idea es que sea un precio simbólico con los suministros incluidos, o incluso hay quien se ha ofrecido a cederla sin cobrar nada. Y por supuesto, los agentes inmobiliarios no cobramos un solo céntimo por este servicio, es totalmente altruista.

En cuanto al contrato o legalidad de esta cesión, se está gestionando mediante contratos de comodato, esto es, contrato de préstamo de uso, con la obligación de devolver la cosa prestada en un determinado plazo.

Y la solidaridad no termina aquí: todas las dudas legales se están resolviendo con la colaboración desinteresada de un despacho de abogados , y una empresa de mensajería ha prestado sus servicios de manera totalmente gratuita para poder efectuar la entrega de llaves, y minimizar los riesgos de contagio.

La web lleva activa poco más de 24 horas y ya hemos conseguido unos 70 alojamientos, y la cifra de demandantes que se incrementa a cada hora.

Y ahora me dirijo a ti, que estás leyendo esto:

⇒ Si te ha llegado esta publicación y tienes una vivienda con la que quieres colaborar, llámanos y resolveremos todas las dudas que tengas.

⇒ Si eres de los que busca un sitio donde poder descansar y tu casa está lejos o no quieres llevar el riesgo de contagio a tu familia, llámanos.

⇒ Y si, por el contrario, no tienes ninguna vivienda que poder ofrecer y no tienes esta necesidad de buscar un sitio donde descansar, ¡¡COMPARTE POR FAVOR!!

Instagram: https://www.instagram.com/emergencyhomehelp/?hl=es

Facebook: https://www.facebook.com/emergencyhomehelp/?notif_id=1584983025045839¬if_t=page_invite_accept