COVID-19 | Getafe no cobrará la tasa de terrazas y veladores hasta el 15 de septiembre de 2021

► La medida, que entra en vigor desde su aprobación en Pleno, ha sido apoyada por unanimidad por todos los grupos municipales.

► Tampoco se cobrará la tasa a los puestos del mercadillo, lo que supondrá un aminoramiento en las arcas municipales de más 400.000 euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la propuesta del Gobierno municipal de suspender temporalmente el cobro de la tasa de terrazas y veladores en la ciudad y de los puestos del mercadillo, como medida de apoyo directa a la hostelería por la crisis de la COVID-19. La suspensión ha entrado en vigor tras su aprobación en el Pleno y se hará efectiva hasta el 15 de septiembre de 2021.

Esta suspensión supone para el Ayuntamiento un aminoramiento en las arcas municipales superior a los 400.000 euros. El Gobierno Municipal ya anunció desde un primer momento que no cobraría la tasa de terrazas y veladores, y del mercadillo, mientras no se hiciera uso de ellos en el Estado de Alarma, y es consciente de que a pesar de permitir utilizar estos elementos de ocio ya durante la desescalada, el no poder hacerlo al 100% supone un obstáculo para la hostelería.

Por ello, el Ayuntamiento ha dispuesto también que las terrazas puedan ampliar el número de mesas temporalmente tanto en zonas peatonales como en estacionamientos, siempre que las circunstancias lo permitan y tras estudiar cada solicitud para cumplir con las medidas de seguridad, de forma que sea otro espaldarazo más para el empleo y el desarrollo económico. Además, en el mercadillo ha ampliado su superficie, para que puedan prestar su servicio los mismos puestos que lo hacían previo a la crisis sanitaria, pero cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

850.000 euros para autónomos

Por otra parte, la empresa municipal para el Desarrollo Económico de Getafe, GISA, ha anunciado una ampliación del 70% de las ayudas a autónomos, llegando hasta los 850.000 euros para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19. Según ha explicado la alcaldesa “no queríamos dejar a nadie atrás y todas las solicitudes que cumplían con los requisitos de las bases tendrán su ayuda”.

4.000.000 de euros en bonificaciones fiscales

El Gobierno municipal de Getafe también ha propuesto una batería de bonificaciones fiscales para autónomos, pymes y empresas de la ciudad que tras el impacto de la COVID-19 hayan seguido apostando por el fortalecimiento del empleo en la ciudad. Estas medidas, que deberán ser incluidas en las Ordenanzas Fiscales de 2021, supondrán un aminoramiento de más de 4.000.000 de euros.