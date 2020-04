COVID-19 | Podemos Getafe solicita destinar la totalidad del superávit municipal de 2019 en ayudas a los vecinos

El Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Getafe Getafe considera “acertada la propuesta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) de solicitar al Gobierno de Coalición progresista la utilización de los superávit municipales del año 2019 para la reconstrucción de nuestras ciudades y la atención social de nuestras vecinas y vecinos. Dicha proposición fue aceptada por el Presidente del Gobierno en la reunión mantenida con los representantes de los municipios españoles”.

Según ha explicado la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Getafe, Alba Leo, “el pasado viernes, en la Junta de Portavoces, el Gobierno municipal nos informó de las cuentas del ejercicio pasado. Los datos demuestran que nuestra ciudad dispone del músculo financiero que necesita más que nunca, pues nos enfrentamos a una crisis social y económica sin precedentes”.

Desde Podemos Getafe recuerdan que «son necesarias modificaciones legales para permitir destinar este dinero a determinadas actividades que hoy todas consideramos esenciales, como ayudas a familias, autónomos o refuerzos de los servicios públicos. Nos consta el compromiso del Gobierno de Coalición progresista para trabajar en ese sentido. Ya en el acuerdo de Gobierno PSOE y Unidas Podemos, viene recogida la derogación de la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuyo único objetivo era aplicar las reglas de austeridad de la crisis de 2008 a los municipios, quienes, curiosamente, habían demostrado ser los más responsables en el control de las cuentas públicas.”

Alba Leo considera que “como dijo el Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados la semana pasada, no podemos utilizar herramientas del pasado para afrontar los nuevos retos que nos está dejando la pandemia; por ello es necesario modificar el marco competencial y financiero de los Ayuntamientos para no poner palos en la rueda de la recuperación social y económica de la crisis. Celebramos que las opciones políticas anteriormente contrarias se vayan sumando en su labor institucional para ir dejando atrás las medidas que nos impiden invertir en el bienestar de nuestra población a pesar de disponer de liquidez para ello. El principal objetivo que tenemos marcado como sociedad es no dejar a nadie atrás”.