De nuevo, una mujer

O armonizamos Europa o habrá choque de trenes. Si todos somos iguales ante la Ley, las leyes deben ser iguales para todos. Este vale pala cualquier unidad socio-política en la que vivamos, y nosotros estamos viviendo en un país que se llama España y en un espacio sin fronteras y sin controles que se llama Unión Europea. Por tanto, las leyes españolas deber ser iguales para todos los españoles y las normas d la EU deberían ser iguales para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero no solo las regiones y los países tienen legislaciones diferentes, tampoco las personas se rigen todas por las mismas leyes. ¿Acaso el rey emérito es el único que goza privilegios en este país? Y esto mismo sucede a nivel d la UE. Aunque es verdad todas las leyes tienen que ser exactamente iguales en todos los países o en todas las regiones, pero es que hay normas que pueden ser muy buenas para un país o para una región pero que, al mismo tiempo, pueden perjudicar económicamente a los ciudadanos de otras regiones o de otros países. Y esto es lo que puede estar pasando en España con el cupo vasco, o lo que está pasando en los paraísos fiscales dentro de la UE, ¿O nos pensamos que no hay personas y regiones con privilegiadas en España y que el caso del rey emérito es un hecho aislado?

Estos días todo el mundo está hablando del dúmping fiscal de ciertos países de la UE, como si esto no fuera una realidad desde hace ya 20 años. El dumping, que en principio no iba unido a ningún calificativo y que no significa otra cosa que vender un producto por debajo del precio de coste está prohibido por la Organización mundial del comercio y, por tanto, dentro de la UE. Claro que hay muchas formar de burla esta prohibición: Un de ellas sería ocultar los precios de coste, cosa que resulta bastante fácil en los países autocráticos. Pero también se pueden reducir los precios de coste de otra forma: con salarios de hambre y salarios bajos, y hablamos entonces de dúmping social, o no adoptando ninguna medida medioambiental, y hablamos dúmping medioambiental, o bajando los impuestos. y hablamos de dumping fiscal, que es lo que están haciendo actualmente países de la UE como Luxemburgo, Holanda, Irlanda y Malta.

Se dice que solamente Holanda está birlando de este modo unos 25.000 millones de euros a los otros países. ¿No son acaso Holanda y Luxemburgo los países con más sociedades buzón, es decir sociedades registradas en esos países pero que solamente tienen allí una dirección y ningún empleado? ¿Por qué Appel tiene su sede en Irlanda? ¿Por qué hay muchas sociedades de España y de la UE camban su sede a uno de estos países?

Mi crítica no va contra los ciudadanos de estos países, que no son ni mejores ni peores que nosotros y que están de seguro tan adoctrinados por sus respectivas prensas como lo estamos nosotros. ¿Saben acaso los holandeses que a ellos les va relativamente bien gracias en parte al expolio fiscal que hacen sus políticos a los ciudadanos del sur? ¿Saben acaso los ciudadanos de Luxemburgo que su elevado nivel de vida se debe en parte no sólo a las instituciones de la UE que tiene sus sedes allí, con el correspondiente número de funcionarios, sino también a los impuestos que recauda y que se deberían pagar en otros países de la UE? Yo he estado viviendo 16 años en este último país y tampoco me enteré d lo que allí sucedía, aunque lo sospechara.

De seguro que a al primer ministro holandés se le bajarían los humos, si alguien le cantara las verdades ¿Dónde ha estado la Comisión y el Parlamento Europeo todo este tiempo? Ahora empiezan a despertarse Más vale tarde que nunca. Es de nuevoun muer, la presidenta d la Comisión Europea, la que ha tomado la iniciativa de regular esta discriminación fiscal

Si los ciudadanos no somos todos iguales ante la ley habrá, y los hay, choque de trenes tanto en España como en Europa. Claro que difícilmente podrán acabar con los privilegios una política que están cargados de ellos.