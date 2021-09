Deportistas no futbolistas, la desigualdad olímpica

Considero que la influencia de los medios de comunicación en el deporte es clave para lograr una igualdad real y un progreso en las disciplinas menos habituales del deporte en nuestro país. Es evidente que el fútbol en España es el deporte rey, especialmente el masculino, pero si no se fomenta desde las instituciones la práctica deportiva de otras disciplinas con escuelas e instalaciones nuevas, difícilmente podamos seguir siendo competitivos. Debe de existir una apuesta conjunta entre los organismos, federaciones y medios de comunicación, especialmente los públicos o aquellos subvencionados. Lógicamente el número de medallas olímpicas, en mundiales o campeonatos de Europa caerá progresivamente a medida que no se empiece a perfilar el modelo, hace falta un nuevo modelo más allá de las becas ADO, donde los medios animen a los patrocinadores y así deportes como la natación, boxeo, escalada, vela, esgrima, halterofilia, atletismo, balonmano o waterpolo (entre otros) seguirán siendo opciones para la práctica deportiva profesional en nuestro país.



Sin escuelas deportivas, sin el deporte escolar o universitario, sin becas competitivas y sobre todo sin espacio en los medios de comunicación, todo se focalizará prácticamente en el fútbol como opción para los más pequeños. Esta es una inversión a medio o largo plazo, pero hace falta cambiar esta penosa realidad que se recrudece aún más en lo que al género femenino se refiere. Las mujeres deportistas en España tienen sueldos más bajos, menos espacio para sus deportes en la televisión, prensa o radio y más dificultades en general.

Dentro de las desigualdades el fútbol es el mejor ejemplo de ello, dicen que es por que los futbolistas lo generan, y en parte pueden tener razón, pero si encima se retroalimenta con más ayuda económica (bombo), más tiempo en los medios, más facilidades para celebrar torneos, mejores inversiones en instalaciones, y otra serie de aspectos a su favor, la situación no mejora. Desde hace tiempo no se sientan unas bases para apoyar el cambio, difícilmente ocurrirá sin inversión y planificación, por ejemplo, con más minutos en los medios de comunicación, con el fomento de equipos femeninos, ligas escolares, igualdad salarial…

Aunque estas diferencias no son sólo propias del fútbol, también las tienen que sufrir muchas mujeres en la mayoría de los deportes. La escasez de patrocinadores hace que estos deportes sean menos visibles, menos campañas publicitarias, menos marcas dispuestas a esponsorizar, etc. De por sí, pocas marcas de primer nivel deportivo tienen como imagen principal de sus productos a mujeres deportistas, casi todas ellas apuestan por ídolos masculinos del deporte, contribuyendo a aumentar la brecha de género un poco más. Al igual que los medios de comunicación, principalmente radio, prensa y televisión quienes dedican mucho más tiempo a las competiciones masculinas (especialmente al fútbol) por no hablar de noticias banales donde se comentan cosas de la vida privada de los futbolistas, basta con analizar la prensa deportiva y ver que el porcentaje que se dedica al fútbol masculino es de casi el 90% del total de las páginas, a pesar de triunfos tan relevantes de las secciones femeninas, o las recientes medallas olímpicas.

Para avanzar hacia la igualdad los grupos de poder e instituciones deberían a través de las federaciones trabajar en tratar de impulsar el deporte minoritario en general y el femenino en especial, se deberían equiparar los premios económicos y subvencionar escuelas municipales donde los niños puedan hacer cosas diferentes al fútbol. Afición hay de sobra, muchos clubes de pádel, escalada o boxeo abundan en las ciudades, sin embargo, poco o nada se televisa, también abundan ciclistas o runners y no leemos en la prensa nada sobre ello, tampoco de taekwondo, judo, natación, rugby, pádel, bádminton, hockey, etc. Salvo con las olimpiadas, una vez cada cuatro años donde nos volvemos acordamos de ellos.