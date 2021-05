El 1 de junio se abren las piscinas municipales de Getafe

► Mientras se mantengan las medidas de seguridad por la COVID-19 será necesario acreditar la residencia en Getafe para su uso.

Desde el 1 de junio, y hasta el 31 de agosto, las piscinas municipales de Getafe estarán abiertas para los vecinos que lo deseen; se inicia así la ‘Campaña de Verano de Baños’ en piscinas al aire libre, con la particularidad de que este año –en cumplimiento de las actuales medidas de seguridad por la COVID-19– se ha establecido, tanto en la piscina del polideportivo Alhóndiga-Sector III como en la de Perales del Río, un aforo del 60%.

El uso de mascarillas se regirá por la normativa vigente establecida por las autoridades sanitarias, aunque no será obligatoria en el momento del baño, siempre que se respete al menos 1,5 metros de distancia entre no convivientes. En la piscina de Alhóndiga–Sector III el aforo será de 600 personas, mientras que en Perales del Río será de 400 personas.

Además, en ambas instalaciones no estará permitido el uso de los vestuarios ni del servicio de guardarropa. Las entradas solo se podrán adquirir en taquilla presencialmente y con pago en efectivo y no se expenderán entradas a personas que no estén presentes en el momento de su adquisición. Por otra parte los menores de 14 años no podrán acceder a la piscina sin la presencia de un adulto mayor de edad responsable.

Los precios de las entradas serán de 3,50 euros para adultos, 2,50 euros para menores de 4 a 14 años y 2 euros para mayores de 65 años. Los menores de 4 años podrán entrar gratuitamente.

Además, las personas empadronadas en Getafe podrá disfrutar de las siguientes reducciones: jóvenes que presenten el carnet Getafe Joven o el de Objetivo 0’0 tendrán un 25% de descuento; las personas mayores entre 60 y 64 años tendrán un 50% de descuento de lunes a jueves; los mayores de 65 años tendrán un descuento del 100% de lunes a jueves, y las personas con discapacidad superior al 33% también tendrán un descuento del 100%, pudiendo acceder con un acompañante de manera gratuita siempre que en su dictamen técnico se especifique que necesita ayuda de terceros y esté empadronado.