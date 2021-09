El 11 de septiembre Getafef celebra su XVIII edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida

► Podrán participar todos los artistas que lo deseen, pintando espacios abiertos de Getafe, sus paisajes, edificios, calles o plazas, siempre con un estilo y técnica libres.

El sábado 11 de septiembre Getafe celebra la XVIII edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida Ciudad de Getafe, en el que podrán participar todos los artistas que lo deseen, recreando sus obras en espacios abiertos de la ciudad: paisajes, edificios, calles o plazas. El estilo y la técnica son libres. El horario para realizar la obra se enmarca entre las 8:00 y las 13:30 horas. La inscripción y sellado del soporte se hará de 7:30 a 10:30 h. en el Espacio Mercado (Plaza de la Constitución).

Podrá participar en el certamen general cualquier persona física mayor de 16 años.

En la modalidad infantil y juvenil se harán grupos por tramos de edades: de 5 a 7 años y de 8 a 11 años (infantil) y de 12 a 15 años (juvenil). Estos tres grupos optarán a diferentes premios en material de pintura. Todos los participantes menores de 16 años recibirán un obsequio por su inscripción.

De las obras seleccionadas, el jurado elegirá las premiadas y se conocerán públicamente a partir de las 18:00 horas. Se entregará un total de 5.900 euros en premios, correspondiendo al primero 2.000 euros y 1.500 euros al segundo; asismismo, se concederá un primer premio al artista local de 1.000 euros, un segundo de 800 y un tercero de 600 euros.

Los premios para artistas locales de Getafe se darán desde los 12 años en adelante, estos artistas deberán acreditar su residencia o que realizan sus estudios académicos en la ciudad mostrando al inscribirse, bien con el DNI, un certificado de empadronamiento o un documento que acredite que estudian en Getafe. El padre, madre o tutor/a legal de los menores de edad deberán cumplimentar la autorización a la hora de la inscripción.

Los participantes no podrán realizar su trabajo, ni total ni parcialmente, en estudio, ni traerlo previamente ejecutado. Tampoco se podrán apoyar en imágenes: pantallas, móviles, fotografías u otros; las obras se realizarán en vivo. El jurado podrá requerir comprobación para asegurar que se respetan estos criterios. Cada participante deberá estar provisto del material que pueda necesitar para desarrollar su trabajo y solo podrá entregar una obra. El soporte de la pintura será rígido (lienzo, tabla) y podrá tener una imprimación de un solo color y sin texturas. Sus medidas no serán menores de 46 cm. por ninguno de los lados. Los apartados infantiles y el juvenil no tienen limitación de medidas.

Para más información pueden consultar en la web de cultura: cultura.getafe.es o escribir al correo certamen.pinturarapida@ayto-getafe.org