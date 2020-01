El albergue cerrado

Mire usted señor Alcalde, tengo que dar la razón al señor Recuenco, (PP) debe ser que, como soy de aquel viejo Carabanchel, vi demasiados indigentes, que Quevedo llamaba menesterosos, es decir, la apertura del albergue, esta ciudad que presume de ser de primera, está más retrasada que Madrid en el siglo XIX le diré por qué. En la calle Fuencarral está el Museo de Historia de Madrid, en él se puede ver la silla de Madera en la que se recogía a las personas sin hogar y enfermos, con ella se les llevaba a los asilos o si era necesario a hospitales.

Nos dicen las informaciones que tenemos 42 personas sin hogar, a la intemperie, hemos tenido en nuestra ciudad noches de – 5 grados ( bajo cero), entiendo que algunos no quiera ir a un albergue, una cosa es no querer ir y otra, que no esté disponible. Nos dice en Radio SER la concejala de Asuntos Sociales Eva Martínez, que: Leganés pone en marcha un proyecto alternativo al albergue para personas sin hogar, pero queremos el nuestro.

Es decir que en vez de a doce km de mi ciudad, estamos a dos siglos, repase usted que es más inteligente que yo, que obra hizo el Viudo de Pontejos, además de la Caja de Ahorros que algunos políticos desmantelaron.

Se lo diré en la segunda parte de mi libro y aprovechare este artículo para iniciarla, aquí no lo leerá, pero el libro sí, por curiosidad, no por calidad.

Habíamos tenido una gran crisis económica durante diez años y persistían esos coletazos que dejaban a los más pobres a la deriva de la vida, con trabajos en precario, otros en paro de larga duración, a los que empezaban a rondar los 60 años, se les jubilaba y pasaban a pensionistas con su pensión recortada aunque hubieran cotizado desde la adolescencia.

Teníamos y tenemos la tecnología con grandes avances, pero las necesidades básicas para algunos es un imposible, aquello que llamamos llegar al final del mes.

Los jóvenes no se emancipan hasta una edad avanzada, y los que lo hacen se hipotecan y los gastos son superiores a sus salarios y acaban siendo desahuciados por los bancos o particulares, se ha vuelto a la posguerra de mi infancia, se instalan en habitaciones con derecho a cocina o comparten vivienda con varios jóvenes.

La juventud más preparada de la historia de España, tras dejar la universidad no ven un horizonte, salvo el marchar a otros países donde se reconozca su preparación, en España vemos a licenciados en cualquier especialidad trabajando de camareros temporales en zonas de turismo, en las épocas estivales y después regresar y buscarse la vida como pueden.

Ese es el retrato de una España cada vez con más millonarios, más parados y más precarios con una reforma laboral que da el poder de hacer y deshacer a los grandes empresarios, lo que se convierte en el miedo del trabajador, y todo miedo excesivo acaba siendo terror, y tener terror es el peor mal que puede acontecer al estado de ánimo del ser humano.

Siempre había creído y lo sigo creyendo que, el conocimiento, nos da el dominio de una materia o de la generalidad, el pensamiento es algo diferente, aunque se alimenta del conocimiento. Nos queda mucho para llegar al pensamiento de la Grecia de hace 24 siglos, baste recordar hoy a Demócrito:

«Quien procede injustamente es más desgraciado que la víctima de su injusticia»

No me obligue a escribir que con su proceder en este hecho, procede de manera injusta al no abrir dicho albergue. Ya me he visto forzado a escribir: “La Iglesia de Dios y el Dios dormido”. Los poderes públicos están para aliviar esa carga que abruma al pobre.

El frío incide en la salud de los seres, como el calor excesivo, y lo sabe.

José Manuel García García (JOSMAN)