¿Es tiempo perdido confiar en Ursula @vonderLeyen?

La verdad es que no son tiempos de mucho optimismo, ni tiempos de lucha. Pero en nuestras largas horas de confinamiento, sí tenemos ocasión de reflexionar¿Cómo se puede poner solución a esas colas cada vez más largas en busca de alimentos? ¿Tampoco se nos cae la cara de vergüenza viendo cómo aumenta por cientos de miles el número de parados y se cierran pequeñas empresas levantadas con tanto esfuerzo por simples ciudadanos?Pero, si no confiamos lo más mínimo en nuestros políticos ¿por qué vamos a confiar en las instituciones de la UE? No os pido que tengáis confianza en nadie. Simplemente quiero que respondáis conmigo al político que por primera vez ha recurrido a los ciudadanos para saber su opinión, para saber qué Europa queremos. Por primera vez, un político pide ayuda a los ciudadanos. Por primera vez, los ciudadanos no somos simples números, como realmente sucede con las empresas de demoscopia.

¿Podemos fiarnos de la palabra de la presidenta de una institución de la UE? De las 7 instituciones de la UE (Parlamento Europeo, Consejo Europeo. Consejo de la Unión Europea,Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo), es probablemente la institución en la que más podamos confiar, porque es la que menos depende de los gobiernos y políticos nacionales. Por la dependencia que las instituciones de la UE tienen de los gobiernos nacionales podemos ponerlas en este orden:

• Consejo Europeo (jefes de gobierno)

• Consejo de la Unión Europea (ministros nacionales)

• Parlamento Europeo (elegido por los ciudadanos, pero sobre todo por sus respectivos partidos nacionales)

• Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo. (Estas tres instituciones dependen de los Estados en cuanto al nombramiento de sus respectivos miembros, pero son independientes en su trabajo). Respecto a los miembros del Tribunal de Justicia, no veo justificación alguna para que tengan que ser propuestos por los Estados miembros, pero en realidad lo son. Tampoco en ese caso hay separación total de poderes.

• Por último, la institución más independiente es la Comisión Europea. Su presidenta es propuesta primero por el gobierno de su país, pero después tiene que ser elegidapor el Parlamento Europeo.La Comisión es, además la guardiana de los tratados y la que vigila y controla la actuación de los gobiernos nacionales en muchos campos. Si, además, en el caso concreto la presidenta de la Comisión. Ursula @vonderLeyen, procede de un Estado donde suele ser bastante habitual la colaboración y el entendimiento entre los grandes partidos políticos y que, por diversas razones, ha sido y sigue siendo el motor de la UE, creo que estamos ante una política de esa clase a la que no estamos habituados.

Por eso, le he dirigido a Ursula @vonderleyen, en nombre de otras muchas personas, una petición, que os invito a firmar. Se trata de una petición muy diferente de las que solemos encontrar y firmar en “change.org”. No estamos ante el problema de una persona concreta o de un colectivo, sino ante la necesidad del cambio de los tratados de la UE, para que sea más fácil solucionar los problemas de millones de ciudadanos europeos, entre los que nos contamos, y no en último lugar,los españoles. Cuando las vías nacionales están bloqueadas, cuando las fuentes nacionales están agotadas, no nos queda otro camino y otra fuente a la que recurrir que la UE, que con todos sus defectos, es la única que nos puede sacar del atolladero, y no sería la primera vez que lo hace.

Por eso, por solidaridad, firma la petición que encontrarás aquí: www.change.or/europeistas