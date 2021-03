España somos los ciudadanos (Spanien sind wir, die Bürger)

Señora Presidenta de la Comisión, quisiera recordarle en estos momentos que el pueblo español somos fundamentalmente los ciudadanos españoles, además de los millones de extranjeros que están viviendo y trabajado habitualmente en nuestro país. Supongo que a usted le resultara difícil saber en estos momentos con qué representantes del pueblo español puede usted hablar, pero no nos haga responsables a los ciudadanos de haber elegido a estos representantes políticos. No tenemos otras opciones. Los partidos políticos lo tienen “todo atado y bien atado” para que los ciudadanos no podamos intervenir.

Le dirijo estas líneas de forma inesperada pero desesperada, para recordarle, aunque usted ya la sabe, que muchas de nuestras empresas y de nuestros pequeños comercios probablemente nunca más vuelvan a abrir y que el número de parados que tenemos en España, desde hace tiempo porcentualmente el más elevado de toda la UE, volverá a crecer. Mientras, nuestros políticos se dedican a luchas fratricidas, y usted tendrá que esperar eternamente esas reformas que usted exige. Los proyectos de inversión de los fondos que España debería recibir llegarán tarde, mal o nunca. Nuestros políticos no tienen tiempo para esto, si es que realmente saben hacerlo

No le digo, Frau von der Leyen que se salte usted las vías normales de contacto, pero diríjase y póngase en contacto también directamente con las empresas y con los pequeños comerciantes. Recurra también a los presidentes autonómicos. Hace una semana le pedía que “controlara usted previa y directamente al controlador, es decir al gestor de los fondos”. Ahora le pido que, dada la situación caótica en que nos encontramos, administre usted directamente estos fondos y cree usted unas vías fáciles para que las empresas y comercios españoles necesitados puedan ponerse directamente en contacto con la Comisión. Es urgente.

Usted quiere que los ciudadanos participemos en el proyecto de la futura Europa. Escuche los gritos de auxilio que están lanzando los trabajadores y las empresas en España. España no son nuestros políticos. España es el pueblo español. Ich bitte Sie.