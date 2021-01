La verdad es que sólo oír estas palabas nos ponemos en guardia, y más en estos últimos tiempos. Solemos relacionarlas e identificarlas con los Estados Unidos de América, aunque están también los Estados Unidos de Méjico y los de Brasil, y en su día también teníamos los de Venezuela. Las palabras y los calificativos en política no dicen nada. No son matemáticas, ni ciencia exacta. En matemáticas sobemos lo que significa un 4 o un número cualquiera. Los números no necesitan traducción. Son iguales en todos los idiomas. En la realidad ¿qué se entiende por república, por ejemplo? Casi todos los países comunistas se llamaban república en su día. ¿Qué tienen en común la República popular democrática de Corea de Norte con la República Federal de Alemania? También la Alemania comunista se llamaba república democrática alemana.

¿Qué pretendo decir con esto? Que antes de dejarnos seducir por las palabras “bonitas”, veamos qué encierran dichas palabras. Nos hablan de una Europa Federal y nos suena muy bonito. Pensamos en unos Estados Unidos de Europa, y ya nos imaginamos una nueva superpotencia dominadora y que España va a desaparecer. Nos hablan de constitución y de derechos humanos, y todos tan felices, pero se menosprecia la constitución y los derechos constitucionales, y todos nos callamos. ¿Qué significa en nuestra Constitución el derecho a la vivienda o a un sueldo digno? Pura palabrería

En el proyecto europeo se trata de una “unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (entendida la palaba “pueblos” en el sentido de “ciudadanos”). Y una integración no se logrará, si la integración no supone, además de las ventajas materiales y sociales, una integración de los ciudadanos y una mejora democrática, que de momento no se da.

He defendido y defiendo la idea de unos Estados Unidos de Europa, porque me parece que responde perfectamente al proyecto europeo, pero también me parece bien hablar de una Europa Federal, siempre y cuando nos expliquen quién va a tener la última palabra en este Europa federal, los Gobiernos o los ciudadanos. Hasta ahora no nos lo han dicho, y me temo que en lugar de una Europa federal de los ciudadanos nos quieran colar una Europa federal de los gobiernos, que en realidad sería una “Europa confederal”, y esto no es lo que exigen los tratados.