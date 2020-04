Europa nos salvará, y por segunda vez

No sé si en tiempos de Franco había tanto control de la prensa y de la televisión y tanta adulación por parte de los dueños de la mayoría de esos medios como en el momento presente, pero lo dudo. Todo el mundo está protestando casi al unísono contra Holanda y Alemania. “Esos insolidarios del Norte que nos odian a los buenos del Sur”, y, de paso, ponemos verdes a las instituciones europeas por insolidarias. PUES, NO. Si de esta forma queremos tapar nuestra incompetencia, NO. Y digo “nuestra”, pues los gobernantes que tenemos los hemos votado los españoles. Si diciendo que se trata de una pandemia, queremos ocultar que, según las cifras oficiales, tenemos en España casi la cuarta parte de los fallecidos de todo el mundo por el coronavirus, NO. Si estamos repitiendo machaconamente que tenemos la mejor seguridad social del mundo, para atribuirnos méritos que no nos pertenecen, sino que son de unos héroes llamados médicos, enfermeras, policías, militares y un sinfín, sin mencionar que tenemos el mayor número de sanitarios y otros héroes contagiados del mundo y que proporcionalmente estamos ya a la cabeza del mundo en contagios (Italia tiene bastantes más habitantes que España), NO. ¿Europa insolidaria, mientras dejamos desprotegidos a médicos, enfermeras, policías y militares? ¿Europa insolidaria, mientras los sanitarios no pueden hacerse la prueba y tienen que seguir trabajando a pesar de estar contagiados, y los políticos se la pueden hacer hasta tres veces?

¿Europa insolidaria? La única institución de la UE que por ahora se muestra insolidaria pero que, a pesar de todo, acabará salvándonos se llama CONSEJO EUROPEO. Y¿sabéis quiénes constituyen esta institución? Pues, son los jefes de gobierno de los Estados miembros. Este organismo no merece llamarse institución europea, pues es mucho más nacional y mira mucho más por los intereses propios de cada país que por los intereses de todos los ciudadanos europeos. Con todo derecho podemos y debemos llamarlos insolidarios a todos, a TODOS los miembros del Consejo. Los ciudadanos europeos sí son solidarios, y son solidarios los alemanes y los holandeses, pero no lo son ni sus jefes ni los nuestros. Ningún jefe de gobierno, tiene derecho a utilizar la palabra de SOLIDARIDAD, PUES NINGUNO HA HECHO NADA por que la integración europea avance y por que nos quiten las trabas a la solidaridad de los ciudadanos.

Suena muy bien el echar la culpa el jefe de gobierno holandés y tratarlo de insolidario, pero ¿qué se le ofreció a cambio? ¿Seguir despilfarrando el dinero, seguir alimentado el pesebre de tantos cargos y políticos inútiles? ¿Seguir cobrando los desplazamientos por parte de los diputados y senadores, mientras siguen encerrados en su casa? (Parece ser que entretanto se está produciendo algún cambio. Pero no se trata de renuncia, como dice la prensa y alardean algunos. A un derecho sólo se puede renunciar cuando se tiene ese derecho, y los parlamentarios que no se desplazan no tienen ningún derecho a indemnización por desplazamiento, y, por tanto, no renuncian y están obligados a devolver y a no cobrar por este concepto) ¿Seguir subvencionado con 15 millones de euros, mientras los enfermos mueren en la sala de espera de los hospitales, a unas televisiones privadas, para que sus jefes continúen viviendo en mansiones señoriales propias de jeques árabes?

Es hora de que los ciudadanos españoles dejemos de tener miedo a los hombres del frac de la UE. Estos, por mucho que se esfuercen, nunca lo podrán hace peor que nuestros gobernantes (y que nadie se escandalice, que no hablo sólo de los actuales). Va siendo horas de que nos ajusten las tuercas de verdad, sin importarnos que sea un alemán, un francés o un holandés.

Europa nos volverá a salvar, a pesar de nuestro despilfarro. Pero algún día se puede cansar.