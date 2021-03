Getafe homenajea a las víctimas de la COVID-19

► La Corporación Municipal ha colocado una placa en memoria de los fallecidos y sus familiares.

El pasado sábado 13 de marzo, un año después de que se declarase el estado de alarma, Getafe rendía homenaje a las víctimas que la COVID-19 ha dejado en la ciudad durante estos doce meses de pandemia. El acto, en el que se descubrió una placa en recuerdo de los fallecidos y sus familiares, contó con una representación de la sociedad civil e institucional que más incidencia ha tenido durante los últimos meses en la lucha contra el virus.

La alcaldesa de la ciudad, Sara Hernández, recordó que “se nos eriza la piel al pensar en ellos y en ellas. Los que ya no están, a los que todavía no les tocaba irse, a nuestros amigos con los que disfrutábamos de Getafe, y a nuestros familiares con los que aquí echamos raíces para seguir creciendo. No hay consuelo que valga ante tanto dolor”.

Durante el homenaje también intervinieron otras personas, como el escritor Lorenzo Silva que ocupó la responsabilidad de relator del mismo, la voluntaria de Protección Civil Pilar Santos en representación de la ciudadanía de Getafe, así como el joven poeta Mario García o la directora técnica de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, Julienta Valero. Además, también participaron músicos de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe.

Hernández también dirigió unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han luchado y lo siguen haciendo. “Esta maldita pandemia ha dejado muchos héroes y heroínas en la sanidad, ángeles de alas blancas y verdes, para los que durante el confinamiento cada día era lunes. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil, trabajadores municipales de limpieza, señalización, servicios sociales y otros, militares, maestras, vecinos y vecinas, empresas, ONG y un largo etcétera. Getafe ha estado a la altura siempre en los momentos más difíciles, esta es una ciudad de gente sacrificada, echa a si misma con el esfuerzo y el trabajo, lo hemos vuelto a demostrar”.

Los portavoces municipales descubrieron la placa junto a la acaldesa quien además puso el acento en el futuro de la ciudad: “Ahora es el momento de arrimar el hombro, desde todos los ámbitos y con todos los recursos posibles. La pandemia sanitaria ha dejado otras consecuencias igual de devastadoras en Getafe”.