Getafe pone en marcha el programa ‘Tú te vas, nosotros nos quedamos’

Bajo el nombre ‘Tú te vas, nosotros nos quedamos’, el Ayuntamiento de Getafe, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha un programa para hacer más seguras las vacaciones de los vecinos, ofreciéndoles la posibilidad de que en periodos vacacionales o larga estancia fuera del domicilio la Policía Local cuente bien con una copia de la llave de la vivienda o un contacto de referencia, para que, en caso de ser requeridos, puedan intervenir con mayor agilidad. Asimismo, esta iniciativa se ofrece a establecimientos y empresas.

El programa se activa en los periodos vacacionales más habituales: en Navidad, del 22 de diciembre al 6 de enero; en verano del 1 de julio al 31 de agosto, y durante las vacaciones de Semana Santa. El servicio consta de dos acciones independientes: por una parte, la custodia de las llaves de su domicilio, para que estén localizadas y puedan utilizarse en caso de emergencia, como robo, incendio o inundación. Por otra parte, el contacto telefónico con los usuarios del servicio en su lugar de vacaciones, a través de la Policía Local, para comunicarles de forma directa e inmediata cualquier suceso relevante que afecte a su domicilio.

Las personas que deseen utilizar este servicio podrán hacerlo acudiendo personalmente a las instalaciones de la Policía Local (avenida Juan Carlos I, 24) donde cumplimentarán el correspondiente formulario. Este trámite puede realizarse únicamente durante los 15 días anteriores a la activación del programa.

Consejos de la Policía Local de Getafe

Además de esta nueva herramienta de seguridad, la Policía Local aconseja no contar que se va a salir de vacaciones, al igual que pedir a algún familiar, amigo o vecino de confianza para que retire del buzón la correspondencia. Asimismo recomienda no abrir nunca la puerta automática del portal a desconocidos. También resulta muy efectivo instalar un buzón exterior destinado a recoger la publicidad. No dejar objetos de valor a la vista. Si tiene caja de seguridad, guarde en ella sus bienes más preciados. Dejar las persianas a medio bajar. Además, durante las vacaciones es conveniente desconectar el automático del cuadro eléctrico, y cerrar las llaves de paso de los circuitos de suministro de agua y gas.