Centro de Negocios en Getafe Symbco

Un espacio flexible de 1.500 m²

destinado a empresarios y emprendedores

► Ubicado en el parque empresarial La Carpetania de Getafe, en el edificio sostenible Charmex Green Building con certificación de sostenibilidad Leed Gold.

►Especializado en el alquiler de oficinas y coworking en un ecosistema simbiótico colaborativo, preocupado por el medio ambiente y el bienestar, equipado con herramientas-equipos tecnológicos innovadores.

► Zonas comunes provistas de las mejores comodidades con espacios confortables y agradables, desde salas de reuniones, áreas de descanso y comedor.

Hablar de espacios de trabajo en Getafe es hacerlo de Symbco. Una de las cuestiones fundamentales que un empresario o un emprendedor debe tener presente a la hora de poner en marcha su proyecto es el de encontrar el lugar idóneo desde el que poder llevarlo a cabo con la mayor garantía. No es fácil, y de la elección adecuada dependerá que la viabilidad de su negocio obtenga los resultados deseados, sin que el espacio desde el que realice su actividad se convierta en un contratiempo que le quite el sueño, bien porque no se termina de adaptar correctamente a sus necesidades, bien por los costes elevados que suponen mantener una infraestructura adecuada a los tiempos que corren.

Para ello, dando respuesta a empresarios y autónomos para desarrollar sus actividades, el centro de negocios simbiótico Symbco en Getafe les ofrece la solución en cuanto a la elección de su lugar de trabajo en un espacio flexible, que no les ahogue y sí les permita alcanzar sus objetivos comerciales y de ingresos, desde donde puedan impulsar sus proyectos, ideas y negocios, a la vez que hacen sinergia con quienes les rodean compartiendo las mismas zonas. Todo ello, a unos precios competitivos y flexibles, adaptados al perfil de aquellos que recurren a sus servicios.

Las instalaciones de Symbco en Getafe, ubicada en el edificio sostenible del grupo empresarial Charmex Green Building, en el parque empresarial La Carpetania de nuestro municipio, están diseñadas para crear un entorno sostenible ideal de trabajo, equipado con herramientas tecnológicas innovadoras de alto nivel que permiten ofrecer unos servicios que garantizan calidad, al tiempo que procuran el bienestar de todos sus miembros.

José Enrique Verdú, presidente del grupo Charmex, de la que Symbco es una de las compañías que forman parte de este complejo empresarial, nos invita a que conozcamos de primera mano el interior de uno de sus dos edificios, donde 1.500 m² de espacio flexible (distribuidos en oficinas privadas desde 14 hasta 100 m², sala de formación con capacidad hasta 40 personas, salas de reuniones, mesas individuales –Hot Desk–, junto a las áreas comunes habilitadas –zona de descanso, comedor, terraza…–, además de cabinas insonorizadas, taquillas…) están disponibles «para dar facilidad a esos pequeños empresarios y emprendedores que necesitan menor superficie donde llevar a cabo sus actividades».

También, aparte de los 1500 m² debemos incluir los 9.000 m² del complejo de los 2 edificios actuales, que, con la construcción de un tercer edificio de 6.000 m², aumentarán en un futuro hasta los 15.000.

De momento, y a la espera de que se termine la ampliación de la planta baja, desde que se pusieron a disposición de los clientes a finales de mayo de 2021 los despachos de la primera planta, la ocupación es ya del 80%.

«Nuestro propósito es dar la oportunidad de ofrecer un ambiente de trabajo agradable a empresas que no requieren espacios grandes, pero que necesitan tener una oficina moderna, cómoda y funcional, desde la que, además, puedan atender a sus clientes o visitantes», asevera José Enrique Verdú.

SYMBCO GETAFE | «SOLO SE PAGA LO QUE SE GASTA»

«En Symbco vamos un poco más allá. El cliente solo paga lo que gasta, esto es, el espacio contratado». Con todos los servicios que necesitas incluidos en la tarifa mensual para que solo tengas que preocuparte de tu negocio. Sin inversión inicial ni altas adicionales de ningún tipo».

Por lo tanto, aquellos que demandan los servicios de Symbco, pueden sentirse tranquilos en cuanto a la infraestructura se refiere: «Aquí solo pagan el alquiler, donde está incluido todo el servicio: climatización, electricidad, internet… Y con contratos de un año en adelante. Ofrecemos, asimismo, la posibilidad de que una persona alquile solo una mesa, pudiendo venir a trabajar en las mismas condiciones, dándole la posibilidad de utilizar una sala de reuniones por una o dos horas, ya que es una opción que también va incluida en el precio».

Symbco se convierte así en el lugar ideal para ese tipo de empresas, que requieren un espacio reducido, pero sí los servicios esenciales. Cuestión que puede resultar ardua, ya que no es fácil encontrar partiendo de cero, y sin contemplar la posibilidad de los espacios flexibles, un lugar que se adapte a sus necesidades cumpliendo con todos los requisitos desde el primer momento, y a lo que hay que añadir las inversiones necesarias para poner en marcha un proyecto, desde contratos de suministros, obras de acondicionamiento del local o adquisición de material. “Aquí tienen a su disposición lo que necesitan. Incluso si precisan cambiar de oficina, porque se les ha quedado reducida la primera que habían alquilado, pueden hacerlo sin que les suponga mayor trastorno. No tienen que hacer ninguna inversión inicial, ya que no tienen que comprar muebles o contratar energía, etc., solo tienen que traer su ordenador. Aquí se les proporciona todo aquello que precisan para empezar a funcionar. Además, disponen de una zona privada con un armario cerrado para sus cosas. También les podemos alquilar un monitor grande… Todas esas facilidades se las damos, de forma que solo tienen que pagarlo cuando lo usan. Si no lo necesitan, y no lo usan, no lo pagan».

Y no hay que olvidar otra de las grandes prerrogativas que ofrece: los empresarios pueden domiciliar aquí su dirección fiscal y comercial, recepción de correo ordinario y paquetería, así como al acceso de las salas de reunión (Meeting Rooms) previa reserva, para un desarrollo fluido de sus actividades.

SYMBCO GETAFE | EL MODELO COWORKING

¿Por qué en la época actual es tan importante el coworking, el espacio flexible compartido?, preguntamos a José Enrique Verdú. Nos recuerda que el coworking nació en el año 1995 en San Francisco como iniciativa de un empresario que inició la prueba de trabajar en un mismo espacio, compartiendo oficinas con otras empresas para ofrecer así un mayor contacto personal y humano. «De esta forma facilita el trabajo durante las horas que se está en la oficina, favorece un ambiente más relajado, permite la comunicación directa entre empresas, y las personas tienen la oportunidad de relacionarse entre ellas en las zonas de descanso comunes, en un ambiente amable y distendido, mientras toman un café o un té, o almuerzan en el comedor… Se crea así una simbiosis entre empresas y personas que hacen idóneo el ambiente de su lugar de trabajo».

Y Symbco en Getafe es simbiosis, basada en el trabajo, la colaboración y la facilidad de comunicación de las personas. Independientemente de su ubicación específica en ese espacio flexible, permite a cada una de las empresas cubrir sus demandas con más facilidad, ya que pueden beneficiarse de los servicios que se les ofrece y que en otras circunstancias no sería posible, teniendo que asumir ellos esos gastos.

«Lo principal que se ofrece en Symbco es que la empresa cuando llegue se dedique única y exclusivamente a trabajar, que se olvide del resto de las cosas. Ya se le ofrece todo. Tú llegas aquí y te dedicas a trabajar».

SYMBCO GETAFE | PRECIOS COMPETITIVOS

En cuanto al precio del alquiler de oficinas, Symbco en Getafe ha establecido una serie de rangos de posibilidades, sobre el tipo de despacho que se desea. Se parte de un precio base y en base de las necesidades va aumentando. “Esa es otra parte de la flexibilidad. Por ejemplo, si una empresa hoy cuenta solo con dos empleados, pero sí con el tiempo va en expansión y se necesita un puesto para diez personas, dentro del mismo contrato se reformula para que ocupe más espacio sin tener que buscar una nueva oficina o tener que buscar otras condiciones».

Estamos hablando, pues, de precios muy competitivos que cualquier empresario o emprendedor puede asumir con unas ventajas que serían difíciles de igualar si se decidiese por otras opciones.

SYMBCO GETAFE | UN EDIFICIO DEL SIGLO XXI

«Crea tu espacio de trabajo en un ecosistema simbiótico» (The art of working together –el arte de trabajar juntos–) es el lema de Symbco que se amolda perfectamente al edificio donde está enclavada, muy cercano a Madrid capital, en el parque empresarial de La Carpetania, en Getafe. Con certificación LEED, cumple los requisitos arquitectónicos del siglo XXI. Bajo la premisa de “nos preocupan el medio ambiente y el bienestar de las personas”, se puede considerar un modelo de la nueva arquitectura, presentando unas condiciones de sostenibilidad que están muy por encima de lo que son los edificios habituales: como ejemplos es de resaltar el tratamiento del aire, el control de CO2 en las oficinas: si se supera el máximo establecido por ley (550 partes por millón de CO2), automáticamente expulsará el aire viciado, renovándose por fresco y recuperando los niveles normales. En cuanto al tratamiento de agua, se han habilitado estanques donde esta se filtra y se trata, destinados al riego de jardines y para uso en inodoros wc. En lo que respecta a la calefacción, no se utiliza la electricidad, sino calderas pellet que contribuyen al respeto y cuidado del medio ambiente.

Y como edificio inteligente del siglo XXI, su arquitectura está pensada para el bienestar de las personas: grandes espacios abiertos, ventanales que permiten que la luz natural sea aprovechada en todo su esplendor, una distribución racional y funcional de los diferentes espacios (despachos, salas de reunión, salas de estar, áreas de ocio) y una exquisita limpieza hacen que su interior cumpla con esa simbiosis, seña de identidad de Symbco, convirtiéndose en más que un lugar de trabajo, sino en un lugar donde estar y vivir durante las horas dedicadas a las labores profesionales.

SYMBCO GETAFE | UN MODELO DE FUTURO

Como conclusión de este recorrido por Symbco, no cabe duda que optar por los espacios flexibles es una tendencia que está creciendo de forma paulatina, pero firme, no siendo solo un fenómeno propio de las grandes ciudades, llegando a otra más pequeñas, como Getafe, donde cada vez más, apremiados por las exigencias y las circunstancias sociolaborales de los nuevos tiempos, empresarios y emprendedores deben recurrir a soluciones prácticas y rentables a la hora de llevar a cabo sus proyectos. Y todo ello empieza por encontrar el mejor lugar de trabajo. Symbco les facilita su futuro: «solo es cuestión de que la gente lo vaya viendo, lo conozca y valore sus posibilidades y sus ventajas».

___________________________________________________

► CONTACTO: C/ Miguel Faraday, 18-20 – Parque Empresarial La Carpetania (Getafe – Madrid). Tel.: 747 401 323. www.symbco.net | E-mail: hola@symbco.net