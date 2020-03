¡Jubilados al poder!

¿Cuántas veces tendremos/tendrán que salir a la calle los jubilados para que los políticos nos suban un 2 % de nuestras pensiones? ¿Cuánto tiempo han tardado los diputados en subirse los sueldos? Y los alcaldes y concejales de las grandes ciudades ¿cuántos minutos necesitan para aumentar o duplicar sus ingresos?

Jubilados, subámonos las pensiones. Si no nos hacemos nosotros, ellos no nos las van a subir.

Hay que cambiar de método. Estamos siguiendo el camino equivocado. A los hechos me remito Los jubilados, sí, esos bomberos que tienen apagar todos los fuegos sociales de la mayoría de las familias españolas, seguirán manifestándose eternamente por las calles de nuestras ciudades. Será muy democrático, pero muy poco efectivo. Si los jubilados no sabemos hacer otra cosa que salir a la calle para protestar, estamos blanqueando la dictadura de los partidos políticos, es decir estamos rezando a los santones de la política, estamos sacando en procesión a la partitocracia, lo mismo que antes sacaban a los santos en procesión para que lloviera. Estaremos pidiendo peras al olmo.

Si los jubilados tenemos que echar una mano a los hijos porque no encuentran trabajo o no les llega el sueldo, si los jubilados tenemos que cuidar de los nietos porque los gobiernos no crean suficientes guarderías o son tan caras que los padres no las pueden pagar, si la crisis del coronavirus está apelando también a la solidaridad de los abuelos, aún a costa del riesgo serio de contagio, si en el País vasco, y quizás en toda España, van a recurrir a los médicos jubilados ¿por qué tenemos que estar votando a unos partidos inútiles?

No se trata sólo de la subida de las pensiones Nuestros políticos no cambian, y pronto tendremos que manifestarnos pero no por el aumento de la pensiones sino por su supervivencia. Los santones no nos habrán traído la lluvia.

Va siendo hora de que seamos conscientes de que servimos para algo más que para bomberos amateurs. Si tenemos que hacer de bomberos en los casos difíciles, hagámoslo en los casis fáciles. Hagamos de como profesionales, y no sólo para apagar el fuego, sino, sobre todo, para evitarlo.No se trata de echarnos en los brazos de ningún partido político, no queremos quitarlos a ellos para sentarnos en sus poltronas y hacer lo mismo que ellos Los jubilados ni necesitan ni pueden cobrar un sueldo de políticos. Es hora de que dejemos a un lado los tópicos de izquierdas y las derechas. ¿Acaso los chalés de los políticos de izquierdas no son tan elegantes como los de los políticos de la derecha? Es hora de que jubilados competentes, que encima no cobrarán, echen fuera a políticos incompetentes, que nos están costando un riñón.

Ha llegado la hora de los jubilados. Es hora de que a nivel municipal empecemos a unirnos y organizarnos, y de que echemos del poder a los políticos profesionales. Si no hacemos esto, en nuestras manifestaciones estamos sacando en procesión y rezando a los “políticos santones”. ¡Qué fe más ciega!