La educación en Getafe en 2020

PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE GETAFE.- Desde la perspectiva de la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe consideramos que el 2020 ha sido un año problemático para toda la ciudadanía madrileña por efecto del Covid, pero también por la nefasta gestión de un gobierno autonómico que ha seguido empeñado en el deterioro de los servicios públicos. En el caso de la enseñanza no ha dudado en proclamar y ejecutar su intención de beneficiar a la enseñanza concertada en perjuicio de la pública.

En la Comunidad de Madrid, el periodo de confinamiento supuso una gran convulsión en la práctica educativa que pasó de la habitual presencialidad a la educación en línea, modalidad para la que ni los docentes ni las familias estaban preparados. El profesorado tuvo que improvisar sobre la marcha una forma de enseñanza para la que no se les había formado y las familias tuvieron que afrontar, con medios técnicos muy dispares, el reto tecnológico. Algunas familias, las menos desafortunadas, intentaron capear el temporal combinando el teletrabajo, cuidado de sus hijos e hijas, y su improvisada tarea docente. El alumnado lo encajó de manera muy diferente. Algunos dispusieron de medios técnicos y apoyo materno o paterno, e incluso disfrutaron de una inusual relación afectiva con su familia, a la vez que aprendían. Para los más desfavorecidos, que no disponían ni de medios técnicos ni del apoyo educativo y/o afectivo familiar, supuso un retroceso importante que no fue causado tanto por la brecha tecnológica como por las carencias socioculturales de estos hogares. Tampoco se supo dar respuesta al alumnado de necesidades educativas especiales.