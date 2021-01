La pandemia en Getafe bajo el prisma de las entidades y asociaciones vecinales

Arrancar 2021 no significa, ni mucho menos, olvidar ni obviar el cruel rastro que ha dejado 2020 y cuyas consecuencias, realismo mediante, aún notaremos por un tiempo no menor. En Crónica no queremos sólo dedicar cariñosas palabras y alharacas a comerciantes y entidades y asociaciones vecinales, pilares indiscutibles en nuestra línea editorial e intelectual. Si no que en esta procelosa época hemos estado junto a ellos dando voz y dejando libre nuestro soporte. Ahora, les preguntamos por sus luchas, los déficits que les ha provocado el látigo de la enfermedad y cómo han sorteado todos las dificultades que como cascada sin freno se esparcieron en todos los ejes de la sociedad. Toda vez hecha la radiografía a las pymes oriundas y que puedes leer aquí, este es el espacio para la voz de otros agentes sociales que configuran nuestro día a día en Getafe y cuya labor sólo contribuye al bien y crecimiento común. Son, entre otros, Dedines, la Asociación Vecinal de Getafe Norte, la Banda de Música de la localidad, la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe o Alba Leo, portavoz de la formación ‘morada’ en el consistorio y concejala de Feminismos y Agenda 2030… Cada cual ha remitido libremente sus sensaciones del reguero de meses tan oscuros que llevamos. Los testimonios más largos puedes también leerlos enteros clicando en el enlace habilitado oportunamente para ello. Con nuestros deseos y nuestras páginas a su disposición para superar esta cruda realidad. Sea.

► ASOCIACIÓN VECINAL GETAFE NORTE

¡Los felices años 20!, decíamos al comenzar el año, pero se acabó torciendo en una situación triste e inesperada para todxs.

Durante el 2020 en el barrio hemos vivido momentos emotivos y difíciles de olvidar. Gracias a todas aquellas vecinas y vecinos que no han dudado en mostrar su apoyo y compromiso para que la soledad, el miedo, la angustia y la incertidumbre que nos han perseguido haya sido lo más llevadera posible.

No nos debemos de olvidar de las personas que nos han dejado en situaciones tan inhumanas, quedaran en nuestras memorias para que en el recuerdo siempre tengan una despedida digna. Por todxs ellxs tenemos que seguir siendo responsables para que además de cerrar este año, podamos poner un final a esta situación.

Es momento de admitir los errores cometidos por todxs y reflexionar sobre cómo los representantes ciudadanos han actuado en un momento en el que anhelábamos la unidad política y la claridad en los mensajes. Esperemos que la fuerza, el espíritu de colaboración y la solidaridad que lxs vecinxs hemos mostrado sea el ejemplo a seguir para que todxs juntxs se pueda avanzar.

Os deseamos un año 2021 lleno de ilusiones, salud y de trabajo para todas y todos. Nos lo merecemos».

► ASOCIACIÓN DEDINES, A TRAVÉS DE ANA BALÉN; SU PRESIDENTA

Nuestra carrera de Dedines se hizo virtual y también se vendieron online los dorsales. Cada uno sale a la calle por su cuenta y enganchado a la App te sale el tiempo en la página. Juntamos habitualmente unas 4.500 personas, pero no se han podido vender tantos dorsales, aunque la edición se ha hecho. Y la de este 2021 sería la décima. Por otro lado, no hemos podido dar terapias; nuestros niños son todos de riesgo. Han perdido masa muscular, el que controlaba esfínteres ha retrocedido, ha habido muchas crisis epilépticas, dermatitis provocadas porque no tenían su rutina… Cuando avanzó un poco la pandemia, nos dejaron sacar a nuestros niños a dar un paseo, pero había gente que por las ventanas nos gritaba a los padres y madres… Por la Avenida de las Ángeles ha pasado eso y tenemos que lanzar este mensaje para que la sociedad se calme y entienda las cosas.

La Policía Local hizo un proyecto de pulseras azules para asociaciones de niños que se podían perder. Llevan un código y si se perdían estaba todo controlado.

Ahora, con el comienzo del curso escolar, con todo el cuidado, ya pudimos empezar las terapias. Yo cogí el Covid y al final se lo contagié a mi hijo porque soy sus ojos, manos y pies y, por ejemplo, la heparina sólo se la pincho yo. En la Comunidad de Madrid no hay un protocolo para estos casos y convendría tener ayuda en este sentido».

► BANDA DE MÚSICA DE GETAFE, A TRAVÉS DE JOSÉ LUIS BUENO CARDEÑOSA; SU DIRECTOR

El compromiso de la BMG con la cultura y con llevarla a la sociedad a través de nuestra música es uno de los valores que imperan en el funcionamiento de nuestra banda y en esta situación se adoptaron dos medidas que permitieron continuar cumpliendo nuestra función, en este caso, de una manera muy distinta. Por un lado se programó la actividad “BMG ES MÚSICA” en la que diferentes miembros de la banda, de manera virtual mostraban su talento con grabaciones de obras con acompañamiento de piano y difundidas por nuestras redes sociales. La segunda actividad que desarrollamos fue “CONVERSACIONES BMG CON:…” en la que a través de Instagram realizamos varios programas en directo los jueves por la noche, entrevistando a personalidades del mundo de la música que compartieron con nosotros sus impresiones sobre la música y la cultura y sus opiniones sobre lo que estábamos viviendo y cómo afectaba al arte en general y a la música en particular. Fueron dos actividades muy enriquecedoras que nos permitieron aportar conocimiento, entretenimiento y conocer a personalidades de la música que son una inspiración para todos nosotros. Nos gustaría poner en valor la importancia de la música en estos meses de sufrimiento, su función social y sobre todo su función anímica se ha demostrado fundamental para el ser humano. De este modo, la presente temporada la hemos titulado “EL VALOR DE LA MÚSICA”, con la que queremos ayudar a todos a superar la situación actual mediante la cultura». • Lee íntegra la opinión aquí

► PLATAFORMA DE LA ESCUELA PÚBLICA DE GETAFE

Desde la perspectiva de la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe consideramos que el 2020 ha sido un año problemático para toda la ciudadanía madrileña por efecto del Covid, pero también por la nefasta gestión de un gobierno autonómico que ha seguido empeñado en el deterioro de los servicios públicos. En el caso de la enseñanza no ha dudado en proclamar y ejecutar su intención de beneficiar a la enseñanza concertada en perjuicio de la pública. Para el inicio del nuevo curso (2020-21) las diferentes administraciones y todos los sectores de la comunidad educativa coincidíamos en la necesidad de volver a la educación presencial, lo que exigía una fuerte disminución de ratios y la generación de nuevos espacios para hacerlo posible.

El gobierno de la Comunidad de Madrid dejó pasar el verano sin mover ficha y hubo que improvisar en septiembre, cuando los índices de contagio se habían disparado. Los equipos directivos de los centros públicos, no sólo tuvieron que hacer frente a una compleja organización pedagógica, sino que tuvieron que asumir responsabilidades propias de los sanitarios, teniendo como únicos referentes una compleja e improvisada legislación y escasos recursos humanos y materiales. El gobierno autonómico finalmente fijó las ratios en 20 alumnos y hubo que improvisar espacios que en muchos centros no existían». • Lee íntegra la opinión aquí

► ALBA LEO, PORTAVOZ DE PODEMOS GETAFE EN EL AYUNTAMIENTO Y CONCEJALA DE FEMINISMOS Y AGENDA 2030

Este ha sido un año muy duro, pero si algo nos ha demostrado es que somos un pueblo fuerte, que es capaz de unirse ante las adversidades y que, sobre todo, defiende a capa y espada lo que es de todos y todas».