“Desde Pedro el Grande, Rusia se encuentra en marcha continua hacia Occidente. Los Estados bálticos, Polonia y Finlandia constituyen las etapas de esta marcha, marcha que paró únicamente cuando llegó a la frontera de las monarquías militares centroeuropeas de Prusia y de Austria. Estas dos monarquías constituyeron el dique que salvó a Europa de la marea rusa”.

Estas palabras no se escribieron ayer, sino hace exactamente 99 años. Pertenecen a una de las personalidades que más ha influido en la integración de Europa, Richard Coudenhove-Kalergi. Sus ideas sobre Europa se encuentran sobre todo en su obra “Pan-Europa”, primer proyecto moderno de una Europa unida, publicada en 1923, e influirían después enormemente en Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi y muy especialmente en Aristide Briand, ministro de Asuntos Exteriores de Francia.

En 1926, Coudenhove-Kalergi organizó en Viena el Primer Congreso Paneuropeo, movimiento al que se unirían una larga lista de intelectuales como Thomas Mann, Freud, Rilke, Albert Einstein, Unamuno, Madariaga y Ortega y Gasset.

Dentro del europeísmo, según el historiador Juan Pablo Fusi, «la voluntad más tenaz fue la del conde Coudenhove-Kalergi, la iniciativa más sólida, la del ministro Briand y los argumentos más ambiciosos, los de Ortega. Coudenhove-Kalergui el primero galardonado en 1950 con el premio Carlomagno, distinción que la ciudad de Aquisgrán otorga a las personas que contribuyen a la unidad de Europa. No fue solo un europeísta sino también un visionario por lo que respecta a las relaciones entre la UE y Rusia.

¿Puede Europa, con su división política y económica, garantizar su paz y su independencia frente a las potencias mundiales extraeuropeas emergentes o está forzada a organizarse en una federación de Estados para salvar su existencia? Pregunta Coudenhove-Kalergi.

Plantearse esta pregunta es ya responder a ella. Por esto nadie se la formula y todo el mundo la escamotea. Es verdad que en el debate público se habla de las cuestiones europeas, pero jamás de la CUESTIÓN EUROPEA, en la que tienen sus raíces todas las demás,lo mismo que las cuestiones sociales tienen su raíz en la CUESTIÓN SOCIAL.

Tampoco se hacen esta pregunta hoy la mayoría de los políticos,y los que se la hacen no hablan en serio. No se la hacen, porque al responder tendrían que renunciar a privilegios, y digo privilegios, no digo poder, porque poder realmente ya hace mucho tiempo que lo han perdido. La actual situación, con una Rusia amenazante, es el argumento más evidente de la impotencia de una Unión Europea, de una Unión que no es unión, sino un desorden.

Coudenhove-Kalergi, con su visión profética, también nos habla de las relaciones de Europa con Rusia. La Rusia comunista de aquel entonces, con su falta de democracia, no podía formar parte de Europa, nos dice el autor de Pan-Europa. Con la misma lógica, tampoco puede pertenecer actualmente a la UE. Pero Rusia no deja de ser un país vecino de la UE, y los vecinos deben cuidar las relaciones de amistad. Sin embargo, la UE actual no tiene para Rusia la categoría de vecino nies tampoco el dique a la marea rusa que Prusia y Austria ofrecían en su día.

Y para finalizar quiero citar de nuevo a Cudenhove-Kalergi: “Las tendencias imperialistas de la Rusia roja son evidentes (1923). Pero no es menos cierto que, con ocasión de un cambio de sistema en Rusia, el Napoleón del Oriente intentaría sustituir con fama y triunfos los derechos que él le ha arrebatado a su pueblo y compensar el debilitamiento interno con un mayor poder externo. Esta faceta no es nueva y casi siempre ha dado resultados”.

Mientras sea necesario, por tanto, yo seguiré hablando de la integración europea, como de algo vital para Europa y para España.