¿La Unión Europea de los ciudadanos, de los Estados o de los partidos políticos?

Teóricamente estamos en plena campaña de promoción de la integración europea. La Presidenta de la Comisión nos está pidiendo que aportemos ideas sobre el futuro de Europa. Pero ¿qué porcentaje se ha enterado de esta campaña? ¿Qué porcentaje está participando en ella?Aunque los ciudadanos en su mayoría sean/seamos partidarios de la integración europea, pasan muy mucho de implicarse en este tema político, que, por otro lado, tiene una importancia transcendental

¿Por qué pasamos?

Primero: la integración europea se ve como una cosa de los políticos

Segundo: la ciudadanía europea es una ciudadanía de segunda o tercera categoría.

¿Pero, de verdad quieren los políticos que los ciudadanos nos impliquemos más en la integración europea? Sinceramente, lo dudo. Puede ser que la presidenta de la Comisión Europea lo quiera y lo intente realmente, pero ni los políticos ni el Parlamento Europeo, que es nuestro representante en Europa, han mostrado el más mínimo interés.

¿Cómo puedo demostrar esto y que no se trata de una idea gratuita que me he sacado de la chistera?

Los hechos cantan. La actitud del Parlamento Europeo frente a aquellos ciudadanos británicos que querían seguir en la UE y que votaron en contra de la salida de Gran Bretaña fue francamente humillante. Si se trataba de ciudadanos de la UE, que además querían seguir siéndolo, ni la Comisión, ni el Consejo ni, mucho menos el Parlamento Europeo deberían haberlos dejado solos y tirados. Puede ser que jurídicamente en ese preciso momento fuera difícil hacer más de lo que se hizo, pero las leyes también se pueden cambiar,y de hecho se cambian cuando interesa. ¿Acaso Alemania me puede arrebatar a mí la ciudadanía española?Pues, de hecho, eso fue lo que pasó, que Gan Bretaña les arrebató contra su voluntad la ciudadanía europea a millones de personas, cuando en realidad solamente debería haberlo podido hacer la UE.

Además, si el artículo 1 del Tratado de la UE habla de una unión cada vez más estrecha entre los ciudadanos de Europa, creo que el Parlamento Europeo debería preguntarse si los ciudadanos estamos condenados a jugar eternamente un papel secundario. Además, el Tratado lo dice muy claro “integración de los ciudadanos”, que no es lo mismo que integración de los Estados y mucho menos de los políticos

Creo que el Parlamento Europeo podría haber hecho mucho más por desarrollar la ciudadanía europea. Evidentemente, el Parlamento Europeo, como cualquier parlamento, pierde protagonismo cuando son los ciudadanos los que resuelven directamente sus propios problemas. A más protagonismo de los ciudadanos, menos protagonismo de los parlamentos. Por eso, dudo de que esté interesado. El Parlamento Europeo lucha por sus intereses frente al Consejo, pero no por los intereses de los ciudadanos¿Para qué necesitamos los ciudadanos de un apoderado -en este caso de un parlamento-en aquellas circunstancias en que podemos, sabemos y queremos actuar nosotros directamente?

Hay otro argumento de Derecho, y que me perdonen los profesores de Derecho si estoy desvariando. Cuando otorgamos poderes a un apoderado es para que nos resuelva algo que nosotros no podemos hacer o que, pudiendo hacerlo, no lo queremos hacer. Pero ¿qué sucede, si queremos actuar directamente y prescindir del apoderado? Y ¿qué ocurre si, por alguna razón, el apoderado no puede o no sabe revolver un encargo? Lo más honesto es que renunciara o no aceptara esos poderes. Pero eso los políticos no lo hacen jamás.

Hay muchos campos en los que los Estados no pueden resolver por sí mismos los problemas: medio ambiente, crimen organizado, defensa, agricultura….y le han pasado el encargo a la UE. Pero el art. 5 del Tratado de la UE dice “… la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros”. ¿Qué competencias pueden pasar unos Estados cuando ellos mismos son incompetentes para resolver un problema?¿No debería decir el Tratado que las competencias las atribuyen los ciudadanos a través de los Estados miembros? ¿Dónde reside la soberanía en los Estados o en los ciudadanos?

Si queremos que los ciudadanos se interesen por la integración europea, devolvámosles el Derecho y el protagonismo que le corresponde.

¿Os he creado muchas dudas? Yo también las tengo, (seguirá la próxima semana)