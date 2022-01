Lamentablemente, no hemos aprendido mucho

Repetiré de nuevo esta semana una de las frases de la declaración Schuman, Declaración cuya lectura recomiendo a todos: “Europa no se construyó y hubo guerra” (1950). La construcción de Europa quedó semiparalizada hace ya muchos años y surgieron guerras en terreno europeo, -la de los Balcanes- y se invadieron territorios -Crimea- y hoy mismo escuchamos tambores de preguerra en Ucrania. ¿Todas estas “catástrofes humanas”, es decir provocadas por el hombre, se habrían podido evitar con una Europa unida? Es muy probable. Las interminables conversaciones entre Rusia y los EE.UU. tratarán estos días de evitar lo peor. Europa, a través de la UE, y los demás países europeos intentarán -con poco éxito- intervenir, porque son los países más afectados. “Pero Europa estará en condiciones de interioridad”. Esta últimas son palabras de Macron, pero que podría haber pronunciado cualquier estudiante de bachillerato, pues estamos ante una realidad evidente.

Mientas Europa siga dependiendo vitalmente del gas de Rusia, que puede cerrar el grifo en cualquier momento, Europa tendrá las manos semiatadas, seremos rehenes de Rusia y nuestra democracia estará muy capidisminuida. No es el orgullo nacional de los países europeos lo que está en juego. Se trata de la subsistencia de la economía en Europa y, con ello, de la vida de millones de empresas y trabajadores europeos.

Quiero citar unas palabras que publiqué hace cuatro años en mi libro “Los Estados Unidos de Europa,”: Ante los problemas que presentan para el aprovisionamiento de recursos energéticos los conflictos de Ucrania, del Próximo Oriente y del Norte de África, la Comisión Europea ha lanzado la idea de la “Unión de la energía” ………” hay sin embargo ciertos campos especialmente sensibles en los que la excesiva dependencia frente a otros países puede suponer una pérdida enorme de libertad, y este es el caso de la UE actual”.

Actualmente la UE importa más de la mitad de la energía que consume, y esto le supone una debilidad geopolítica y un grave inconveniente para la competitividad de sus empresas. Mientras Europa no alcance cierto grado de suficiencia, no podrá tomar decisiones con plena libertad, y sin libertad plena no hay democracia plena. Pero sin una integración europea, sin una Europa federal o unos Estados Unidos de Europa, difícilmente podremos ser autosuficientes en varios campos en los que ahora no lo somos. Que carguen sobre sus espaldas o, mejor dicho, sobre sus conciencias todos los males económicos y sociales que con una Europa unida se podrían haber evitado los que con una actitud activa o pasiva se están oponiendo a la integración europea.

Una Unión Europea titubeante y con las manos atadas frente a los problemas europeos no tiene tampoco atractivo para la juventud actual.

En la medida o en la proporción en que una UE sea soberana, en esa misma medida podrá defender los intereses de sus representados, los ciudadanos.

No avanza la UE, y avanza el paro, la pobreza, el descontrol en la aplicación de los fondos de recuperación, los nacionalismos, AVANZAN LOS TAMBORES DE GUERRA.