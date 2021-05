Los afectados del Rosón desmienten contundentemente a la EMSV de Getafe: ¿qué pasa con la visitas a unas VPP que ya superan los seis años en construcción?

Siguen los sueños rotos para más de 140 afectados por las obras sine die del Rosón de Getafe, de los que varios ya entregaron en su momento hasta 30.000 euros. La última novedad, más allá del estancamiento perpetuo en que se encuentran estas viviendas y que “siguen sin darnos fecha de fin de obra”, es que, según ha podido conocer este medio, los damnificados desmienten con firmeza a la EMSV de Getafe sobre la posibilidad de visitas que abría hace unas semanas. ¿Pueden o no pueden ver el progreso o el presunto progreso de lo que será, se supone, su futuro hogar?

Bien, hace apenas sólo unos días, en el presente mes de mayo de 2021, varios vecinos preguntaron a la EMSVG sobre dichas visitas y, tal y como cuentan a Crónica, les respondieron alegando a los confinamientos selectivos. “La zona de Las Margaritas lleva confinada desde el 03/04/2021, es decir, que cuando se hizo el comunicado ya conocían esta circunstancia y no se indicó nada. Además, el confinamiento no ha sido ningún problema para realizar mítines del propio partido (PSOE) en la zona, por lo que consideramos que tampoco debería serlo que 147 familias visiten sus viviendas”, sentencian nítidamente.

Finalmente, después de ello, citaron para una visita de 15 minutos. “Llevamos años esperando por nuestras casas y cuando te dan opción de ir a visitarla te dicen que sólo puedes estar cuarto de hora”, lamentan los perjudicados. En cualquier caso, esa visita no era para ver desperfectos ya que no están acabadas, ni tampoco para ver garajes y trasteros, que tampoco están conclusos. Según relatan, sólo pudieron acudir dos personas adultas, sin menores, suponiendo esto un problema para aquellos con hijos.

Así las cosas no dudan en denunciar “la ineficiencia, falta de transparencia, de compromiso y constantes ‘jugadas’ de la EMSVG para brindarse unos méritos que no merecen, vendiéndonos que tienen un buen gesto por su parte que claramente es una maniobra más, puesto que nosotros no queremos ver nuestras casas sin terminar. Es mucha casualidad que se mantuvieran en silencio sobre el fin de obras, después de no cumplir la última fecha indicada a finales de marzo, hasta el día 23/04/2021, justo el viernes anterior a la manifestación realizada por los vecinos afectados, el domingo 25/04/2021, nueve días antes de las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021 que tuvieron lugar el 04/05/2021. Reímos por no llorar cuando el adjudicatario al que han citado pregunta al responsable de la EMSVG si ya sabe fecha para fin de obra y le contesta que él «ya ni pregunta», ¡¡pero qué respuesta es esta!!”, cuentan con suma desesperación.

Tras seis años de retrasos, la desazón se apodera y concluyen que “nos hace pensar que todo fue una cortina de humo. Desgraciadamente parece que esto no tiene fin y que tendremos que seguir luchando por nuestras casas”.