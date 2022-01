Los Reyes Magos de Europa

Misión imposible la de algunos alcaldes de la nueva casta al intentar desterrar de las calles de sus respectivas ciudades cualquier referencia a símbolos religiosos o semi-religiosos relacionados con la Navidad. Yo, por de pronto, les he mandado mi carta a los Reyes Magos, y les he pedido algunos regalos: el fin de la pandemia para todo el mundo, la anulación del voto a la unanimidad para la Unión Europea y la desaparición de la pobreza para España.

El voto a la unanimidad quizás os parezca algo baladí, pero en realidad tiene mucha importancia, porque ese voto es casi siempre un voto antidemocrático, pues obliga a todos a que hagan lo que quiere uno, que normalmente es el último de la cola democráticamente hablando. Y, además, el voto a la unanimidad impide que avancemos hacia una integración europea que pueda dedicarse sin trabas nacionalistas a la solución de tantos problemas urgentes

Para España les he pedido que desaparezca pronto esa otra pandemia que afecta a un tercio de la población española, una pandemia que está durando mucho más que el CORONAVIRUS, la pandemia clasista de la pobreza, y digo clasista porque se ceba despiadadamente en los más débiles, cosa que no ocurre con el Coronavirus.

Pero, mientras que para luchar contra el Coronavirus contamos con los sanitarios y los científicos, para luchar contra la pobreza no contamos con nadie especializado ni con nadie que esté interesado en hacerla desaparecer. Luchar contra la pobreza supone mucho más que elevar el sueldo mínimo. Supone que todos tengamos, y sobre todo los niños, las mismas oportunidades sanitarias y educativas. Un tercio de la población española está discriminada democráticamente por razón de la pobreza.

Y como esta discriminación por razón de la pobreza no tiene visos de que se vaya a resolver a corto plazo,les he pedido también a los Reyes Magos que para esto obliguen a la UE a tomar en serio este problema. Ni la UE puede cerrar los ojos ante el problema ni nuestros gobiernos tienen excusa alguna para no pedir ayuda a la Comisión Europea para resolverlo, lo mismo que han recurrido a la Comisión para comprar vacunas contra el Coronavirus. Para esto, les pedido también que sea prohibida en la UE la discriminación por razón de la pobreza, lo mismo que está prohibida la discriminación por razón de la nacionalidad (que se daría, por ejemplo, si una empresa francesa pagara a un obrero español, por el hecho de ser español, menos sueldo que a un francés que está realizando el mismo trabajo), pues la discriminación por razón de la pobreza afecta a muchas más personas y es mucho más grave.Si la Comisión se cuida de que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre la renovación del poder judicial, debe cuidarse mucho más de que hagan algo por que desaparezca la pobreza.

Queridos Reyes Magos, no es mucho lo que os he pedido. Vosotros que tanta alegría traéis a los pequeños, pensad en tantas familias de las que nadie se acuerda. Los miles de millones que vosotros habéis dejado en Bruselas para España cuidad de que lleguen realmente a su destino en forma de trabajo para todos.