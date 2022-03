Mientras Rusia siga en el Consejo de Europa y en la ONU, estos organismos estarán manchados de sangre

Por primera vez en la historia de la UE todas sus instituciones están dando la talla: el Parlamento europeo, condenando sin paliativos la intervención rusa en Ucrania y pidiendo rapidez en abrir las puertas de la UE a este país; la Comisión Europea poniendo a disposición los medios materiales y jurídicos necesarios para que todos los ciudadanos ucranianos puedan ser acogidos, permanecer y trabajar en cualquier país de la UE, y el Consejo de la Unión y Consejo Europeo enviando material defensivo y ofensivo para evitar que la población ucraniana sea masacrada por la dictadura estalinista de Putin.

Esta guerra ha puesto de manifiesta la gran solidaridad del pueblo europeo,pero al mismo tiempo la crueldad más absurda de todas las guerras del siglo XXI. Nadie podrá devolver a la vida a todas las personas muertas, nadie podrá compensar el horror de las personas que han perdido su hogar y todas sus cosas. Nadie podrá devolver a los niños ucranianos la pérdida de sus padres. Y nadie podrá restablecer la confianza en un vecino gobernado por un dictador

Se han perdido otras muchas cosas en Europa,pero no es momento de recordarlas ahora cuando todo un pueblo se está desangrando. Está bien que Europa se vuelque en ayuda del pueblo ucraniano, pero ¿realmente Europa y las Naciones Unidas no deberían haber actuado antes? Y no me estoy refiriendo al envío de armas. Por cierto, las españolas, llegarán cuando quizás ya haya terminado la guerra. ¿Realmente Europa ha tenido que echarse económicamente en los brazos de Rusia, dependiendo de forma vital del gas ruso, cuando debería haber buscado otras fuentes alternativas más limpias y más independientes? ¿Realmente el Consejo de Europa ha tenido que esperar a que Rusia declarara la guerra a Ucrania para adoptar unas tímidas medidas contra Rusia, sin atreverse a echar de su seno y de todos sus órganos de forma fulminante a un país que desde hace años está violando continuamente no solo los derechos humanos sino la soberanía de casi todos sus países vecinos? ¿Es acaso la primera vez que Rusia viola la soberanía de otro país? ¿Es acaso Rusia el único país del Consejo de Europa que ésta violando la soberanía de sus países vecinos? ¿Tiene que seguir tolerando el Consejo de Europa que haya un juez impuesto por Putin en el Tribunal de Derechos Humanos?

Y de las Naciones Unidas es mejor que no hablemos. Un Consejo de seguridad que no puede tomar ninguna medida contra Rusia,porque este país tiene el privilegio del veto, como los otros grandes países, es mejor que desaparezca para siempre. Una asamblea general de las Naciones Unidas que sólo puede adoptar resoluciones no-vinculantes es jurídicamente hablando una pantomima.

El hecho de que en estos momentos Europa y la UE esté actuando bien y de forma solidaria no quiere decir que siempre hayan obrado así. No es tampoco una garantía de que vayan a seguir en esa línea. Me temo que, una vez finalizada la guerra, los políticos europeos se olvidarán pronto de Ucrania y volverán a su bunker nacionalista. ¿Cuántas guerras serán necesarias para que los políticos de la UE reaccionen? Queremos unos Estados Unidos de Europa, o una Europa Federal, no para curar heridas, paliar el hambre o acoger refugiados de guerras, sino para evitar que haya guerras y nadie tenga que salir de su país, una Europa Federal para que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo. No digo que Putin no hubiera invadido a Ucrania, si tuviéramos una Europa Federal,pero le hubiera resultado mucho más difícil y, en todo caso, Europa hubiera acudido con mucha más celeridad en auxilio de Ucrania.

“No se creó Europa, y hubo guerra” dijo Robert Schuman. Setenta 70 años después, tenemos que repetir. “Europa sigue sin crearse, y sigue habiendo guerras”. ¿Hasta cuándo? Putin no tiene la culpa de todo.