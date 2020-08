Ni siquiera Europa sola es nuestra solución

Cuando hayamos logrado dilapidar no sólo las pensiones de los jubilados españoles sino también todo el legado de 40 años de democracia -la mitad, como mínimo, ya nos lo hemos cargado-, cuando hayamos conseguido la desaparición de la España rural, cuando el ambiente político-social se haga insostenible,siempre nos quedará Francia, si al final se acuerda la doble nacionalidad con España, o cualquier país de la UE al que podamos recurrir. No, a este paso, abandonar España no es una deserción. No estar conforme con la situación política actual de España no significa serun mal español.

Ni siquiera la UE, por si sola, podrá salvar a España de la catástrofe que se nos echa encima, si los ciudadanos no colaboramos con valentía codo con codo con la UE. Tenemos ahora una ocasión de oro para denunciar nuestro malestar y decir alto y claro qué España y qué Europa queremos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha dicho en la presentación de su programa,Quiere que los ciudadanos participen activa y directamente en la “Conferencia sobre el futuro de Europa”. Y el Parlamento Europeo, en dos resoluciones aprobadas este mismo año y apoyando abiertamente la celebración de esta Conferencia, dice textualmente: “el número de crisis importantes experimentadas por la Unión demuestra la necesidad de procesos de reforma en múltiples ámbitos”…… Antes del inicio del proceso de la Conferencia, debe emprenderse una fase de escucha que permita que los ciudadanos de toda la Unión Europea expresen sus ideas, hagan propuestas y expongan su propia visión de lo que Europa significa para ellos; si Europa cambia, como España es parte de Europa, quizás pueda cambiar también nuestro país. Pero tenemos que ser los ciudadanos los que digamos a la Comisión y al Parlamento Europeo qué es lo que debe cambiar en España, para que en la Conferencia sobre el futuro de Europa se puedan tener en cuenta nuestros deseos.

Hay algunas propuestas que podría firmar cualquier español: a) reducción del 50% de los cargos y puestos políticos, b) utilización de los medios informáticos por parte de los cargos públicos para evitar desplazamiento y pérdida de tiempo, reducir la contaminación ambiental y suprimir dietas innecesarias; c) solidaridad e igualdadentre todos los españoles y entre lasdiferentes regiones de España.

Sería preciso que inundáramos el buzón electrónico del Parlamento Europeo y de la Comisión con las peticiones de las letras a), b y c), o al menos alguna de estas letras, precedidas del título “Conferencia sobre el futuro de Europa”. Naturalmente que cada uno puede añadir otras muchas propuestas

Aquí van los correspondientes e-mails:

e-mail del PARLAMENTOEUROPEO en Madrid: epmadrid@ep.europa.eu.

e-mail de la Comisión Europea en Madrid: com-rep-es-docu@ec.europa.eu

Aprovechemos la oportunidad para decir a la Comisión y el Parlamento Europeo lo que los españoles queremos que cambie, que probablemente no coincida con los cambios que piden los políticos. Debemos actuar con urgencia y en masa. Es demasiado grave lo que nos estamos jugando en Europa, y sobre todo en España, para que los dejemos todo en manos de nuestros políticos. La UE por sí sola no nos puede salvar.

(seguirá)