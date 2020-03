No es el mar muerto, es el mar de la muerte

Hace ya cuatro años y medio escribí que el Mediterráneo estaba siendo la tumba de miles de persona y podía convertirse en el cementerio del proyecto de integración europea. Creo que estas frases tienen hoy más actualidad aún que entonces. El problema humano de millones de refugiados sigue teniendo la misma actualidad que entones.

Podemos ser críticos con la política de la UE en este campo, pero creo que hay otros países y otros organismos que deberían asumir también su responsabilidad en toda esta tragedia. La UE no ha sido la que ha provocado la guerra ni en Irak ni en Siria y la UE no está apoyando actualmente a ninguno de los bandos de Siria. Tanto Siria, como Rusia y Turquía son los principales causantes de todo este éxodo de familias que han tenido que abandonar su hogar y dichos países deberían correr en gran parte con los gastos que supone atender a estas personas. Hay unorganismo, las Naciones Unidas, al que pertenecen tanto Rusia como Turquía y también Siria. La ONU, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), debería dirigirse directamente a los participantes en el conflicto y pasarles la factura.Por otor lado, si Naciones Unidas dispone de dinero suficiente para sus acciones militares, ¿por qué ACNUR tiene que recoger limosnas por la calle? Me parece bien que Europa preste ayuda a estas personas, pero no es Europa la que debe responder de forma exclusiva de los desaguisados de los políticos de otros países

Además, hay otro organismo internacional creado precisamente para defender, proteger y promover los derechos humanos, al que pertenece tanto Rusia como Turquía. Se trata del Consejo de Europa (Estrasburgo). ¿Cómo puede callarse dicho organismo internacional cuando hay dos de sus miembros implicados en un conflicto de guerra, que es la mayor violación de los derechos humanos que puede haber? ¿Cómo pueden quedarse calladitos los otros Estados miembros del Consejo de Europa?

Pero no estoy defendiendo la política migratoria o de refugiados de la UE, sobre todo al haber dejado el cuidado de millones de refugiados, a base de cantidades astronómicas de euros, en manos de las autoridades turcas, que dejan mucho que desear en cuanto a la defensa de los derechos humanos y de los valores de la democracia

En vista de lo que está sucediendo estos días en la frontera entre Grecia y Turquía, ¿podemos dormir tranquilos los europeos, pensando que con nuestros millones de euros tenemos solucionado el problema?