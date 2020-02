SELENE GARCÍA RAMOS.- Un equipo que no tiene delanteros es un equipo que no mete goles. Y un equipo que no mete goles es un equipo que no gana partidos. Esto, Sr. Aguirre, no es una falta de respeto al resto de los jugadores. Es, tan solo, una realidad.

A falta de 14 jornadas, el presidente del FC Barcelona dejó al CD Leganés sin delanteros y por lo tanto, prácticamente, en Segunda División. Sin miramientos, sin nada de ética, moral, ni humanidad.

Y luego se jacta de decir que no está de acuerdo con esa norma… ¡Pues bien que se ha aprovechado de ella! ¡Cuánto cinismo! ¡Cuánta falsedad!

Un equipo que ‘sólo’ estaba luchando por la permanencia. Pero, claro, no todos jugamos con las mismas armas. Ellos tienen de su lado el poder, el dinero y esta vez…, también la justicia.

A los demás sólo nos queda la RAZÓN (que no siempre sirve), la VOZ y la PALABRA. Nos quedan 13 duras, durísimas, jornadas por delante. 13 jornadas en las que tanto los jugadores como los aficionados vamos a ver nuestras esperanzas e ilusiones hundidas en la parte más baja de la tabla, sin que NADIE haga NADA por evitarlo.

A pesar de todo, ¡ÁNIMO LEGA! Tenemos que luchar hasta el último partido. Porque SÍ, aunque estemos prácticamente en Segunda, tenemos que ir con la cabeza bien alta, orgullosos de lo que somos, orgullosos de ser del Lega. Y siendo fieles a nuestro lema: “ORGULLO PEPINERO”