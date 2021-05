“Participo, porque es mi derecho»

El día de Europa, 9 de este mes de mayo, se abrió oficialmente la Conferencia sobre el futuro de Europa, y desde entonces se nos está pidiendo a los ciudadanos que participemos activamente en ella. Según el Presidente del Parlamento Europeo «La Conferencia sobre el Futuro de Europa será una oportunidad única para que todos los ciudadanos europeos y nuestra sociedad civil configuren el futuro de Europa, un proyecto común para el funcionamiento de la democracia europea. Hacemos un llamamiento a todos para que hagan oír su voz en la construcción de lo que será la Europa del mañana, la Europa de TODOS».

Aquí está el enlace: futureu.europa.eu/?locale=es&fbclid=IwAR33mho2HneCO2JKJyyLnSy1LIbV9hlQY3xU5IXCUOPX5kqnuGdIXh8l8G4

Sé que no todo el mundo se desenvuelve con soltura en el campo digital, pero aquí tenéis el enlace para poder participar: También me figuro que muchos se están preguntando para qué me voy a molestar, si no se va a tener en cuenta lo que digamos los ciudadanos. Lamentablemente no puedo resolver vuestra duda. Son muchos años de experiencias negativas frente a todas esas instituciones creadas en teoría para dar voz a los ciudadanos -llámense defensores del pueblo, iniciativas legislativas-pero que, salvo raras excepciones, sólo han servicio para colocarespléndidamente a los amigos en recompensa por los servicios prestados al partido.

Además, recordando el refrán español “el hombre propone, pero Dios dispone”, el hombre somos los ciudadanos y Dios son los políticos, al menos esto es en realidad lo que se creen, viendo la forma cómo actúan.

Sin embargo, debemos actuar, debemos intervenir, debemos decir cuál es la Europa que queremos. Como habéis podido constatar, yo lo vengo diciendoya desde hace varios años, y, para mi sorpresa, veo que entre las peticiones más frecuentes que aparecen en ese enlace coinciden con las que yo vengo indicando: supresión del voto a la unanimidad, elección directa, por parte de los ciudadanos, del presidente del Consejo, es decir el llamado presidente de la Unión, y del presidente de la Comisión, listas transnacionales para las elecciones al Parlamento Europeo…etc.

Debemos participar activamente en esta conferencia, porque no podemos renunciar así sin más a un derecho tan fundamental, como es decidir sobre nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. No es una deferencia la que se tiene frente a los ciudadanos al invitarnos a participar. Es una obligación la que tienen las instituciones europeas de invitarnos y una obligación y un derecho lo que nos corresponde a los ciudadanos.

Decir que este es un asunto de los gobiernos o de los políticos es una postura mentalmente holgazana y perezosa, jurídicamente anticonstitucional y políticamente peligrosa. Holgazana, porque se pretende que los problemas nos los resuelvan otros. Anticonstitucional, porque los poderes que los ciudadanos les otorgamos a los políticos y a los gobiernos son para que nos representen y resuelvan los problemas, y, si son incapaces de resolverlos por sí solos, deben recurrir a instancias supriores, ya sean internacionales o supranacionales, como es el caso de la UE. Los gobiernos no tienen carta blanca de los ciudadanos para que actúen como quieran en sus relaciones con la UE. Hay, además, un principio fundamental al que se obligan los gobiernos al firmar el tratado de la UE, el principio de subsidiaridad, por el que los asuntos se deben resolver al nivel más adecuado. Dejar que los gobiernos pretendan resolver un asunto cuando no van a poder hacerlo o lo van a hacer mal, mientras la UE lo puede hacer bien o regular, es darle carta blanca a los gobiernos sin ningún tipo de control, y esto sería anticonstitucional y contrario al principio de subsidiaridad. Y sería peligroso políticamente, porque ya vemos la parálisis que está sufriendo la UE por dejarlo todo en manos de los políticos.

Los términos en que se está llamado a la participación ciudadana es en este momento mucho más que un acto de cortesía. Es un reconocimiento al derecho de los ciudadanos.

Una forma de participación activa podría ser firmarla siguiente petición:

https://www.change.org/p/ursula-von-der-leyen-europe%C3%ADstas-o-hablamos-ahora-o-callamos-para-siempre