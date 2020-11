¿Por qué la UE despierta actualmente tan poco entusiasmo?

En realidad, no siempre fue así, pero la ilusión de los primeros años tras el ingreso se ha ido diluyendo lentamente. Es verdad que todavía somos mayoría los partidarios de la UE, pero creer en la necesidad de la UE, no significa estar orgullosos de este proyecto integrador de los ciudadanos europeos. También creemos en la necesidad de los partidos políticos y, sin embargo, los haríamos desaparecer a todos de un plumazo.

Si jamás ha tenido Europa un periodo tan largo de paz y prosperidad como estos últimos 60 años, si por primera vez en la historia hay un proyecto integrador en Europa que no se basa en las armas, si la UE es el conjunto más solidario del mudo con los países en desarrollo, si las instituciones de la UE en su conjunto han recibido el premio Nobel de la Paz, premio que no ha logrado ningún otro país, si la UE es uno de los principales defensores de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la igualdad de géneros, del medio ambiente…, si, refiriéndonos a España, jamás habíamos avanzado tanto, como desde que estamos dentro de la UE, ¿cómo es que hay tanto rechazo aún a un proyecto que debería ser ilusionante? Personalmente, yo lo tengo muy claro, pero como unas líneas no me permiten justificarlo con profundidad, por el momento callo, Pero quiero dar unas pinceladas y que seáis vosotros los que reflexionéis.

Estamos en la era de las fake news, Bueno, “noticias falsas” siempre han existido. Pensad en las campañas electorales de los partidos políticos. No sólo quedan en el olvido todas las grandes promesas que nos han hecho, sino que dos meses más tarde, cuando están en el gobierno, tienen el descaro de negar todo lo que públicamente habían dicho. Las fake news actuales son “peccata minuta” al lado de las noticias falsas de los políticos, quienes, al parecer, tienen además la desfachatez de tratarnos de idiotas.

Sin embargo, hay otras noticias falsas que son mucho más peligrosas y más sibilinas. Los ciudadanos ya sabemos exactamente lo que dice los políticos cuando están en campaña y lo que dicen cuando están en el poder. Y si alguien se quiere dejar engañar, pues peor para él. Las fake news que afectan a la UE suelen estar entre estas noticias más peligrosas. Parte del desprestigio que sufre la UE se debe a esas noticias falsas. Dos casos muy recientes que nos afectan a los españoles: el IVA de las mascarillas y los informes de la Comisión Europea sobre la situación económica de España, Durante varias semanas/meses hemos venido escuchando que la Comisión Europea nos prohibía bajar el IVA de las mascarillas en España. Todo esto a sabiendas de que no era verdad y de que otros Estados miembros de la UE hacía mucho tiempo que había reducido el IVA de las mascarillas. La imagen antisocial de la Comisión que se ha ido creando durante todo este tiempo va a ser difícil de cambiar. Decir, comose está diciendo, que ahora se tiene la seguridad de que se puede bajar este IVA, porque la Comisión lo ha confirmado por escrito, cuando desde el mes de mayo ya consta por escrito que la Comisión lo iba a tolerar, es rizar más aun el rizo del desprestigio que se está produciendo a la UE.

Algo similar ha ocurrido con las cifras de la Comisión respecto a la bajada del PIB (producto interior bruto) en España, cifras que prácticamente coincidían con las del Banco de España y las de otros organismos internacionales. “Las cifras de la Comisión Europea no son correctas. Ni la Comisión Europea ni el Banco de España han tenido en cuenta los últimos datos de nuestra economía”, nos dice nuestro gobierno, lo que en román paladino quiere decir que la Comisión vive trasnochada y no es una autoridad respetable.

¿Os seguís preguntando por qué la UE despierta tan poco entusiasmo?