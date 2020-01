Presentan en Getafe el videoclip ‘Alicia’ contra el acoso escolar

► Escrito e interpretado por el rapero Chafi, ‘Alicia’ denuncia las situaciones en las que quienes son testigos, no hacen nada, y pone especial énfasis en el ciberacoso.

► La unidad de Agente Tutor de la Policía Local ha sido parte activa para que este videoclip vea la luz.

El Ayuntamiento de Getafe ha presentado un videoclip contra el acoso escolar. Se trata de un tema escrito e interpretado por el rapero Chafi, que denuncia las situaciones en las que quienes son testigos, no hacen nada, poniendo especial énfasis en el ciber acoso, y lo cuenta a través de la historia de ‘Alicia’ acosada en su instituto, hasta que una compañera se decide a ayudarla, con una llamada a la unidad de Agente Tutor de la Policía Local, parte activa para que este videoclip haya visto la luz.

El vídeo fue presentado en el instituto Menéndez Pelayo, por la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Elisabeth Melo; la directora del centro, Carmen Ínsua; y el rapero Chafi; con la asistencia de la Unidad Agente Tutor, de la Policía Local de Getafe, y un aforo completo de alumnos y alumnas que actúan además como mediadores en el centro, así como de aquellos que participaron como actores y actrices en el videoclip.

En sus intervención, la alcaldesa ha felicitado “a Chafi y a todos lo que habéis participado en hacerlo posible, porque Getafe es una ciudad que nunca se calla y que alza la voz contra las injusticias».

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Elisabeth Melo, ha puesto de manifiesto “el excelente trabajo que hace con los chicos y chicas la unidad de Agente Tutor, tanto en los centros escolares donde han ofrecido 76 charlas, como en la vía pública, así como en locales, reconduciendo situaciones de absentismo escolar y previniendo el consumo de alcohol en menores, o las apuestas en locales de juego”.

La directora del centro, Carmen Ínsua, ha resaltado la importancia de los alumnos y alumnas mediadores, “porque aprender a resolver los conflictos es una muy buen forma de aprender en la vida, pero es importante recordar que si no hubiera personas que son testigos y no hacen nada, el conflicto no existiría, y este vídeo es un buen punto de partida en la lucha contra el acoso”.

En su turno, el autor de videoclip, Chafi, ha resaltado que “esta iniciativa parte de la propuesta de un agente tutor amigo mío, para hablar sobre el ciberacoso en una canción. Es la historia de dos chicas en la que una ayuda a la otra. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a toda la gente que ha colaborado y os animo a difundirlo, porque por las redes sociales se pueden hacer cosas muy buenas”.

El videoclip se puede ver en las redes sociales del Ayuntamiento de Getafe, así como en el canal de Youtube de Chafi.