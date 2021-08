¿Qué hacia Europa en Afganistán?

Si los soldados de la OTAN no estaban en Afganistán para restablecer la democracia y el respeto a los Derechos humanos, como ha dicho Biden ¿Qué pintaban los soldados europeos en dicho país?

Que la OTAN son los Estados Unidos y que los demás países son simples adláteres o, mejor dicho, un cero a la izquierda es evidente. Es Trump quien llegó a un acuerdo con los talibanes para retirar sus tropas. ¿Pero dieron los demás países su acuerdo para la retirada?La dependencia que tiene Europa de los Estados Unidos en materia de defensa se ha revelado catastrófica. Y los responsables de que España entrara en la OTAN pueden anotar en su haber cosas positivas, pero en su Debe tendrán que anotarla vida de los españoles que han dado su vida inútilmente en Afganistány también, parcialmente, la de todos los civiles y militares muertos duranteestos últimos 20 años. Aznar será responsable de la intervención de España en Irak, pero con la guerra de Afganistánestán “pringaos” todos los jefes de gobierno de Españade los últimos 20 años. Es hora de que al menos reconozcan sus errores, como ha hecho la señora Merkel

El hecho de que la mayoría de los países europeos hayan estado implicados en esta guerra, guerra no de defensa sino de ataque y de venganza, quizás nos mueva a responsabilizar también a la UE. Pues no. La UE no tiene ninguna responsabilidad en todo esto. Han sido la OTAN y los Estados europeos, ellos solitos, los que se han implicado en esta aventura mortal. Hay más aún. Los Estados miembros son también los únicos responsables de que la UE no pueda tener una política de defensa totalmente independiente de la OTAN, Y esto es reamente más grave aún, pues lo que ha ocurrido en Afganistán puede ocurrircualquier día en otras partes del mundo: en Crimea, enBielorrusia, en Ucrania…

Depender de otro significa no tener libertad. Dependemos de los países árabes en cuanto al petróleo, dependemos Rusia y Argelia en cuanto al gas natural, dependemos de Estados Unidos en cuan cuanto, a la defensa, dependemos de los países africanos en cuanto a mano de obra y dependemos de Chima en cuanto a la producción industrial. ¿Qué libertad tenemos en realidad en la UE? A mayor dependencia menos libertad, y a menor libertad, menor democracia.

Es vedad que en un mundo globalizado como el actual, ningún país es totalmente independiente, pero la dependencia casi total de la UE en todos estos campos influye muy negativamente en la calidad de nuestra democracia y de nuestras vidas. ¿No influyen los vaivenes del precio del petróleo o del gas en nuestra calidad de vida? (La electricidad es solo un ejemplo). ¿No ha influido la producción industrial china en elcierre de innumerable fábricas en España y en Europa?

Todas las personas somos o deberíamos ser libres, pero no todos tenemos el mismo grado de libertad,y, por tanto, de democracia. El grado de libertad de un joven en paro y dependiente de sus padres no es el mismo que el del joven que tiene unos ingresos mensuales de 1.500 euros.Nuestro grado de libertad, y por tanto de democracia, depende de muchos factores: unos son personales: sueldo, trabajo, esfuerzo, capacidad intelectual…Otros son externos: familiares, posibilidad de formación, país donde residas o alque pertenezcas… E n todos los campos en que tu país no sea independiente tampoco podrá ofrecerte independenciao libertad. La falta de independencia que la UE tiene en muchos campos es norme, pero la los países miembrostendrían si no existiera la UJR sería mucho mayor aún. Esto no se soluciona volviendo a los nacionalismos de Estado y, mucho a los reinos de taifas españoles, sino mediante una mayor integración de Europa.

No echemos la culpa a Baiden o a los americanos, pues estamos en la OTAN, porque los necesitamos. Necesitamos una defensa europea, pues de ella depende en gran parte nuestra libertad y nuestra democracia Sin ella, cualquiera día podemos vernos envueltos en otro nuevo Afganistán.