¿Qué salida veis para España y para Europa? Decídmelo

No quiero ser pesimista ni angustiaros más. Pero decidme ¿veis una salida democrática aceptable a todos los graves problemas que tiene España y la mayoría de los países de la UE fuera de la integración política?

Que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, y mucho menos en España, es algo evidente. Pero ¿tampoco los ciudadanos somos capaces de unir fuerzas?

Lamentablemente la pandemia que estamos sufriendo es una manta que tapa todas las inmundicias de nuestros políticos, pero también es una excusa perfecta para que los ciudadanos caigamos en la desidia, al mismo tiempo que nos dejamos manipular. George Orwell se quedó muy corto en su novela de ficción distópica “1984”. Basta con disponer de la televisión y de una manada de fervientes servidores/vividores para poder manejar a su antojo las mentes de la mayoría de los ciudadanos. Pero no es sólo culpa de los políticos. También lo es de los ciudadanos

No podemos quedarnos calladitos. Los problemas que tenemos en España y en la mayoría de los países de las UE no han surgido con la pandemia. Estaban ahí, y el coronavirus no ha hecho más que destaparlos.

Son varias las salidas que veo a esta situación que estamos viviendo. Pero solamente una me resulta aceptable y posible, aunque nada fácil: la unión de los ciudadanos. Nada fácil, pues esa contraposición entre izquierdas y derechas, entre buenos y malos, entre progresistas y conservadores ha calado también profundamente en nuestros sentimientos.

La ÚNICA SALIDA POSIBLE ES LA INTEGRACIÓN EUROPEA

La carta a la Presidenta de la Comisión Europea, de la que os vengo hablando desde hace varias semanas, es mucho más que una carta. Es el grito de los ciudadanos en busca de una Europa social y solidaria en la que se defiendan y se hagan realidad todos esos derechos fundamentales plasmados en sus diferentes constituciones, pero que en muchos casos es puro papel mojado. No os fijéis tanto en el contenido de la carta, cuanto en su significado No es la carta de una persona, sino de varias asociaciones cívicas que la apoyan y a la que queremos que se unan asociaciones de toda la UE. Aquí tienes el enlace. Pulsa en él y entra en la carta. fírmala y divúlgala. Gracias https://www.change.org/europeistas