¿Quién nos desborregará?

Y tú qué ¿solución nos recomiendas contra el aborregamiento de los españoles? Esta es la pregunta que me ha formulado una salmantina a través de fabebook. Me gustaría tener la solución, amiga charra, aunque esto sólo no bastaría. Mi solución tendría que lograr convencer. Y para esto,por un lado,se precisa saber persuadir y, por otro, que el que escucha tenga un espíritu abierto para querer cambiar de opinión en caso de que se le convenza.

¿Existe solución? Sí. ¿Es fácil la solución? No. Porque, ni los políticos tienen interés en sacamos de nuestra ignorancia-cuanto más más aborregados y drogados estemos los ciudadanos, tanto más fácil lo tienen los políticos-, ni los ciudadanos queremos hacer el más mínimo esfuerzo.

Pero en el ámbito político sucede lo mismo que en el campo social: no se regala nada. Los logros hay que conquistarlos. En el ámbito social estaba claro quiénes eran las dos partes. Y por el bien de ambas, los patronos y los obreros, estaban obligadas a dialogar. En el campo de la política tratan de enfrentarnos a los ciudadanos, nos dividen en derechas e izquierdas, y cada partido se presenta como abogado defensor de un grupo para que la lucha continúe entre los ciudadanos y ellos aparezcan como los salvadores.Las izquierdas no son adversarios de las derechas ni viceversa. Los dos únicos adversarios que existen, son, por un lado, los ciudadanos y, por otro, los partidos políticos.

¿Cuál es la solución entonces? Voy a responder de una forma muy concisa: primero, somos los ciudadanos los que debemos llevar la iniciativa; segundo, tomemos que ser conscientes de que los políticos son nuestros representantes y, si en muchas cosas no los necesitamos, ¿por qué tenemos que estar obligados a recurrir a ellos? Tercero, los partidos políticos no deben tener el monopolio de la política; cuarto, tenemos que actuar en política , sin constituirnos en partidos políticos, porque no hay otro camino para lograr las cosas cambien; quinto, por la situación actual, por los medios técnicos, por la flexibilidad de los horarios y por la edad de jubilación, hay muchísimas personas –también jóvenes– que podrían conjugar su trabajo profesional con la actividad política, pues un cargo político podría estar desempeñado por un equipo, y en este caso se podría ejercer el voluntariado político; sexto que para eso es necesario que los ciudadanos nos unamos prescindiendo de izquierdas y de derechas. A nivel municipal la mayoría de los temas son técnicos no ideológicos; séptimo, que incluso a nivel ideológico se pueden presentar diversas opciones, pero que coincidan en estar separados de los partidos políticos y en su carácter altruista.

Solamente suprimiendo los intereses económicos se puede evitar algo la corrupción y despertar la confianza y la ilusión en los ciudadanos. No quisiera dar una solución simplona, como sería. por ejemplo, decir que se precisa una mayor formación y una mejor educación. Ya sabemos que eso es necesario, pero eso no basta.

La pelota está en nuestro tejado

.