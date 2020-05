Si no fuera por Europa…

No es que los españoles lo hayamos conseguido, es que los otros países de la UE, guiados por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y con el acuerdo unánime de los jefesde gobierno de todos los países de la UE, (que está por llegar) van a ser solidarios con los países más afectados por la pandemia, No son méritos propios ni de España ni de Italia, Conviene que lo recordemos. No vamos a echar las campanas al vuelo, por ser el segundo país que más ayuda va a recibir. Pero tampoco los ciudadanos españoles debemos sentirnos humillados, porque nos tengan que ayudar. Aunque en cierta manera seamos también nosotros responsables, porque nosotros hemos elegido a nuestros políticos y gobernantes, no tenemos otra posibilidad. Estamos ante un monopolio de los partidos políticos.“Estas son lentejas. Si quieres las tomas y, si no, las dejas”

Pero, aunque por un lado, debamos estar agradecidos y no tengamos que sentirnos humillados, sin embargo sí debemos estar avergonzados de todos nuestros políticos. Si no estábamos preparados para una emergencia, es porque nuestros gobernantes llevan ya muchos años gastando superfluamente el dinero. Y esto también lo sabía la Comisión Europea, quien debe cargar también con su responsabilidad. Hace ya muchos años que nuestros gobernantes no cumplen con los criterios de convergencia y la Comisión no los ha forzado a hacerlo Si la pandemia nos ha afectado más que a otros países, no ha sido tampoco una casualidad. Tenemos los mejores sanitarios de la UE, pero los peores políticos. ¿VERGÜENZA POR NUESTROS POLÍTICOS? SÍ Y MUCHA.

NOS VAN A AYUDAR, SÍ, pero tendremos que cargar en nuestras espaldas, ante los millones de europeos que no nos conocen bien, con el sambenito de “los vagos del Sur”, cuando en realidad estamos entre los europeos que más horas trabajamos a la semana.

Con el plan de estabilización de los años 60 salieron para Europa (Suiza, Alemania, Francia, Holanda….) millones de españoles. Eran tiempos de Franco. Después vino la democracia, pero la situación apenas mejoró. Cada cierto tiempo España seguía expulsando para Europa a sus mejores hijos, a los mejor preparados. Mientras Europa se industrializaba, España dormitaba o se dedicaba a la economía del ladrillo. En todas las clínicas de Europa encontramos enfermeras y médicos españoles.Nuestros universitarios abundan por toda la EU. Dentro de unos meses, ¿dónde buscarán trabajo los millones de españoles que se van a añadir al paro? VERGÜENZA POR NUESTROS GOBERNANTES Y POLÍTICOS, que en lo único que se ponen de acuerdo es en subirse el sueldo Ver las interminables filas de ciudadanos españoles obligados a ponerse en la cola a la espera de plato de comida, por la incompetencia de nuestros políticos, es como para ponerse a llorar.

¿En qué se emplearán los millones que nos llegarán de Europa? ¿Nos atreveremos ahora a echar la culpa de nuestros errores a la UE?