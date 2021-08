Si no te dejan hablar, mal te pueden escuchar

El 9 de abril de 2021 se inauguró oficialmente la Conferencia sobre el futuro de Europa, acontecimiento anunciado con bombo y platillo en la que teóricamente se quiere otorgar el protagonismo a los ciudadanos europeos. Cinco meses y medio más tarde, es decir para el 20 de septiembre próximo está anunciada una videoconferencia con el siguiente título “Como acercar la Conferencia a la ciudadanía”. Es curioso el título ¿verdad? Se supone que si es el ciudadano el que debe ser protagonista, antes de iniciar la conferencia se debería haber estudiado con todo detalle cómo hacer que el ciudadano se enterara y se interesara por el tema. Pues, evidentemente no se ha hecho y ahora se quiere recuperar el tiempo perdido.

Pues bien, os aseguro que, aunque no soy un experto en informática, llevo manejando veinte años varias horas al día el ordenador y moviéndome profesionalmente por Internet y, sin embargo, a mí me resulta dificilísimo acceder a la página de la plataforma creada para que los ciudadanos podamos expresar nuestras ideas sobre la UE (Plataforma digital de la Conferencia sobre el futuro de Europa), y mucho más difícil aún intervenir.

Sin embargo, no debemos darnos por vencidos. Los héroes se forjan en la adversidad. A pesar de que la mayoría de los ciudadanos europeos ni siquiera se enterarán de que existe está conferencia, a pesar de que habría caminos más sencillos para averiguar lo que los ciudadanos quieren y esperan de la UE, a pesar de que nos han dicho por adelantado que nuestras opiniones no son vinculantes, debemos gritar bien fuerte qué Europa queremos.

Mucho antes de la inauguración de la conferencia he venido hablando casi semanalmente sobre la importancia de la conferencia. Hace ya un año, en la línea de esta conferencia, entonces ya anunciada, me adelanté con una petición ( https://www.change.org/europeistas) dirigida a la presidenta de la Comisión europea Esta petición la han firmado hasta ahora 238 personas, un número nada despreciable para este tipo de peticiones, una petición que con toda certeza firmarán todavía muchas más personas. ¿Ha escuchado la Comisión esta petición? No lo sé, pero respuesta no ha habido ¿Se quiere realmente escuchar la voz de los ciudadanos? Si no se nos escucha cuando hablamos ¿qué interés van a tener los ciudadanos en hablar?

No quiero ser derrotista. Aunque no se escuche nuestra voz, incluso aunque no se nos permita hablar, los ciudadanos debemos gritar y debemos decir que queremos una Unión Europa más integrada, más solidaria, más eficaz, que pueda enfrentarse a los problemas de los europeos y resolverlos sin las cortapisas y el voto contrario de ningún Estado miembro. Son muchos los retos a los que se encuentra enfrentada Europa, pero ninguno los podrá superar, si previamente no es ella misma la que cambia. Probablemente no sean estas las prioridades de los ciudadanos en este momento; probablemente les preocupe más el problema del paro, los bajos salarios, la pandemia, la inseguridad, la carestía de la vida, el medio ambiente, pero ninguno de estos problemas los podrá resolver la UE, si por encima de los intereses de todos, están los intereses de cualquier país. No los podrá resolver si tiene que decidir por unanimidad. Por eso, es esto la primero que tiene que cambiar. Necesitamos una UE fuerte, no para dominar a ningún otro país, ni siquiera para enfrentarnos a una gran potencia o para liberarnos de ella, necesitamos una Europa fuerte y democrática para resolver los problemas más elementales de los ciudadanos y que los gobiernos nacionales, como se está demostrando, son incapaces de resolver. ¿Nos dejarán hablar? Y en caso de que nos dejen hablar, ¿nos escucharán?