Trastienda de Adolfo Sánchez, el poemario de lo que “no se ve, pero que hay que sacar al mostrador”

► Adolfo Sánchez Bermejo, poeta de Getafe, ha publicado su primer libro con Isla de Delos (su segundo en total), ‘Trastienda’. El autor, quien nos comenta, además, su creación en el ámbito musical o su mano con la dulzaina, ha indagado en este poemario en el alma humana y, especialmente, en aquellas zonas, digamos, más enrevesadas. Se trata de un libro que combina tradición y poesía más actual con lenguaje metafórico y simbólico que hará reflexionar sobre varias aristas y matices de una realidad que todos y todas compartimos.

Pregunta: ¿Cómo conociste a la editorial Isla de Delos?

Respuesta. A través de los poetas de la Venida. Manolo Cortijo, Juan Pedro Carrasco, Cristóbal López de la Manzanara… Pasé el poemario al editor, Mariano García, y me propuso hacerlo. La experiencia, muy buena. Trato muy cercano con Mariano, que te hace sentir protagonista en todas las etapas de la edición. Para mis aspiraciones, fenomenal.

P: Has sido recientemente bautizado como poeta de la Venida. ¿Qué supone?

R: Sí, el 25 de noviembre fui bautizado como poeta de la Venida. Pensaron que la calidad que yo tenía podía entrar entre esos 15 poetas que hay y encantado de que me hayan aceptado con dos libros solamente publicados. Luego, puedes tomar una cerveza con ellos e intercambiar impresiones.

P: Además, tus inquietudes culturales abarcan más allá de la poesía…

R: A mí me gusta la música, toco la dulzaina, soy de la Asociación de dulzaineros que hicimos en Getafe, toco la guitarra de oído… De momento, en petit comité, pero quizá algún día hagamos algo en ese sentido. Yo trabajo de noche y puedo reunirme menos de lo que me gustaría con ellos. Pero muy feliz por formar parte.

P: ¿Cuándo el germen de tu escritura?

R: Desde que tengo uso de razón comencé a escribir, tengo todo guardado. Conocía a Juan Pedro Carrasco y a Manolo Cortijo, mis mentores. Por coincidencias de la vida, mi hija conoció a la hija de uno de ellos y vinieron a casa y me animaron cuando les enseñé mis apuntes. Gané algún premio de la Casa de Andalucía de Getafe y cuando se hacían los Premios Ciudad de Getafe con composiciones sueltas.

P: ¿Cómo es la producción de tu escritura?

R: Escribo poco. Soy de producción lenta. Trabajo de noche en la EMT de Madrid en los talleres. Escribo cuando me viene la inspiración y aunque esté currando, lo anoto en el móvil o en una libreta que llevo siempre. Y luego lo intento presentar ante mí.

P: ¿Te animarás a sacar las canciones?

R: También tengo escritas, con letra y música, canciones; que quieren que saque del baúl, pero me da un poquito más de vergüenza con la edad que tengo. Me alimentan el alma, que es de lo que se trata, y me hacen luchar contra esta sociedad.

P: Hablando ya de Trastienda, cuyo prólogo firma Juan Pedro Carrasco, la web de la editorial nos pone sobre la pista con el famoso soneto de José Hierro, Vida. ¿Es Trastienda todo aquello que no se ve?

R: Totalmente. Por ahí va el contenido. De la trastienda tienes que sacar cosas a la venta y hay cosas que valen, otras que no, y tendrás que sacar algunas al mostrador. Las alacenas, las tinajas… Está dividido por partes. Una va sobre mi tierra, la castellana. Cada parte, abre y cierra con un soneto. Y lo de dentro es un verso blanco. El amor a las cosas y a las personas. Hago hincapié en personas que pasan por tu vida y te pueden dar mucho más de lo que nos pensamos. Indagar en el alma. Y es que gente sin egos tan grandes ni glorias, como muchas veces hay en este mundo de la poesía, nos pueden marcar mucho. Todo el mundo es poesía por dentro. Unos saben transmitir de una forma y otros, de otra.

P: Resulta especial la última parte…

R: La de las tinajas. Es un poco la locura, la duda, en lo más profundo de la trastienda. Sobre la muerte, la eutanasia, familiares… Algo mucho más personal.

P: ¿Hay próximos proyectos?

R: Últimamente suelo escribir bastante sobre la poesía social. Y las canciones, tengo como 28-30… Se lo estoy planteando a Mariano. La cabeza siempre está pensando.

P: ¿Qué valoraciones te han llegado de Trastienda?

R: Me dicen que hay algo que no entienden en una primera lectura. Al escribir con metáforas e imágenes… Tampoco me gusta explicarlo mucho para que no se vaya la magia. Es como ver pintura abstracta o realista. Mucha gente me dice que no sabía que escribía ni que escribía así.

► El libro ‘Trastienda’, de Adolfo Sánchez Bermejo se puede adquirir a través de la página web www.isladedelos.es o reservándolo en el correo electrónico nuevocronica@gmail.com (sin costes de envío).