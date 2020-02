Una Unión Europea desde abajo

Creo que al final vamos aprendiendo algo. No habrá una unión europea sin unos ciudadanos europeos. Europa no se puede construir desde arriba exclusivamente, como se ha venido haciendo hasta ahora, Los ciudadanos somos los cimientos y, sin cimientos no hay edificio que se sostenga. Esto suena a perogrullada, pero es que las grandes verdades suelen ser muy simples Los trabajadores han sido los grandes olvidados. Y de los agricultores, no digamos. Se pensaba que con las subvenciones de la PAC esos últimos se iban a quedar calladitos. Cuando los problemas no se resuelven, y ni siquiera se intenta resolver, se enquistan, y surge entonces el peligro del populismo y del nacionalismo.

Teóricamente podremos estar convenidos de la necesidad de una Europa fuerte, y no precisamente por orgullo o por un falso nacionalismo europeo, sino porque el sistema social europeo está amenazado, y porque la mezcla de los ciudadanos europeos es ya una realidad. Pero tenemos que ver con claridad que la UE intenta, al menos, resolver nuestros problemas. El corazón y el sentimiento tiene muchas veces más fuerza que la cabeza.