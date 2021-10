VIBRA EN POSITIVO: La mejor opción para nuestra salud a nivel físico y emocional

En un mundo como en el que estamos viviendo actualmente, en el que nos toca ir con prisas y hacer frente a situaciones de estrés, producidas por muy diferentes motivos, es muy importante mimar al cuerpo y hacerlo con tratamientos que no sean invasivos y que nos procuren, entre otras cosas, calma y paz. Cuando estamos en calma y llevamos una vida lo más en paz posible nuestro sistema inmunológico, encargado de defendernos ante posibles enfermedades, se ve también reforzado y es más difícil que amenazas externas en forma de enfermedad consigan invadirnos. No se trata de elegir entre técnicas naturales o medicina occidental, es más bien compaginarlas cogiendo lo mejor de cada una para ayudarnos a mantener un buen estado de salud.

«Cada vez más la sociedad va tomando conciencia de la importancia de cuidar nuestro bienestar para mejorar nuestra salud y en esta línea aumenta también la aceptación de las terapias naturales y alternativas», comenta Raúl Méndez, impulsor de Vibra en Positivo, proyecto que nació con ese objetivo hace algo más de un año, coincidiendo con la llegada de la pandemia provocada por el COVID19.

«La filosofía de Vibra en Positivo —comenta Raúl— está basada en lo importante que es para la salud de nuestro organismo, cómo reaccionamos y sobre todo, cómo afrontamos las situaciones que la vida va poniendo en nuestro camino».

«Vibrando en positivo ayudamos a equilibrar nuestro cuerpo energético aportando beneficios a nivel físico y emocional», afirma. Hay varias formas de hacer que nuestro YO vibre en positivo, como son una buena alimentación, sana y saludable, una buena actitud ante la vida con pensamientos positivos, liberándonos de sensaciones negativas como envidias, rencores, odios y todos aquellos sentimientos que solo nos aportan estrés y desequilibrios. Todo esto ayuda y está en nuestras manos el poder hacerlo. Pero además Vibra en Positivo ofrece las herramientas adecuadas que ayudan a conseguirlo, siendo todas ellas Terapias Naturales, que buscan armonizar el conjunto mente, cuerpo y espíritu. Se utilizan como complemento de la medicina alopática (convencional), como métodos naturales de recuperación de la salud, contemplando a cada persona como un ser único. Estas terapias confían en la capacidad que tiene el cuerpo de autoregenerarse y/o autocurarse, cuando se dan las condiciones adecuadas. Los desequilibrios que afectan al hombre serían «obstáculos», para poder ejercer plenamente estas cualidades.

¿Y cómo ponerse en las manos de Vibra en Positivo?: «Debido a la dificultad de la situación provocada por la pandemia —dice Raúl Méndez—, cuando nació este proyecto en lugar de disponer de un local fijo, opté por trabajar con centros que ya estuvieran funcionando y que se mostrarán dispuestos a ceder parte de su espacio. De esta forma, en la actualidad puedo dar servicio a todos aquellos que requieren de mis terapias en tres zonas de Madrid: Diego de León, Ciudad de los Ángeles y Getafe, siendo los horarios disponibles para atender con cita previa de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 14:00 horas».

Terapias de Vibra en Positivo

• Lifting Facial Japonés: Es un conjunto de antiguas técnicas que, combinadas entre sí, dan lugar a un tratamiento manual del cuello, cara y cabeza. Este tratamiento produce un efecto de »Liftin Natural» visible desde la primera sesión. Esta técnica activa la circulación sanguínea, tonifica la musculatura y actúa a modo de drenaje consiguiendo la difusión de las líneas de expresión y aportando brillo y salud a la piel del rostro. Según la tradición japonesa, la belleza es el reflejo de un estable «equilibrio» entre el cuerpo y la mente. Las técnicas utilizadas en este tratamiento está dirigidas a mantener o volver a crear ese equilibrio ayudando a mejorar la condición natural de la piel y minimizando el proceso de envejecimiento.En la práctica, este tratamiento permite no sólo tener una cara agradable, sino que ayuda a todo el cuerpo a sentirse en calma y relajado.

• Reflexología Podal: La reflexología se incluye en el grupo de los métodos complementarios, que como terapia de regulación llega a la persona en todos sus niveles y pone orden, siempre en el marco de sus capacidades regenerativas. No combate ni oculta síntomas, sino que estimula la capacidad autocurativa. Es una técnica de masaje que, desde los pies, actúa sobre todo el conjunto del cuerpo a nivel muscular, óseo y también orgánico. Además es una técnica muy relajante y muy efectiva para problemas de estrés, insomnio, problemas digestivos, cefaleas y también se puede tratar a bebés con problemas por cólico del lactante.

l Acupuntura (para el dolor): La acupuntura es una técnica de la Medicina Tradicional china usada en el tratamiento del dolor. Es muy efectiva en casos de dolor agudos y crónicos y lo mejor es que se trata de una técnica del todo inocua. Alguno de los casos de dolor en los que se puede usar son para tratar el dedo en gatillo y también patologías del nervio trigémino.

• Shiatsu: Su traducción literal es «presión con los dedos». Es una terapia corporal creada en Japón; su finalidad es corregir irregularidades y ayudar a mantener el perfecto equilibrio del organismo, se realiza aplicando presiones con los dedos pulgares y las palmas de las manos sobre determinados puntos del cuerpo. Es muy eficaz para evitar y corregir molestias, dolores, estrés, trastornos nerviosos, etc., activando así la capacidad de autocuración del cuerpo humano.

Reiki: El espíritu curativo del Reiki. Todo el mundo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y ayudar a los demás en su proceso curativo. La energía fluye por todos nosotros.

Sin embargo, este flujo de energía se puede bloquear durante periodos de estrés y enfermedad, tanto física como emocional. El Reiki es un método que a través de las manos ayuda a eliminar estos bloqueos y restablecer el flujo normal de energía en el cuerpo.

El espíritu del Reiki es estimulante y compensador, y puede conducirle a un viaje de reconocimiento y descubrimiento espiritual. La fuerza energética da el poder de sentirse como un ser emocional, de reaccionar ante las situaciones de manera creativa y de actuar a través de la vida, como si fuera un canal para el bien.

• Acupuntura estética facial: La percepción de la belleza a menudo implica la interpretación de alguna entidad que está en equilibrio y armonía con la naturaleza, y puede conducir a sentimientos de atracción y bienestar emocional. La belleza y la salud van de la mano. La medicina tradicional china (MTC) considera que la mente, las emociones y el funcionamiento del cuerpo están íntimamente relacionados y la afectación de una de las partes influirá negativamente en el resto del cuerpo. La belleza exterior viene determinada por la salud y el equilibrio interior.

La acupuntura estética facial es un método único de rejuvenecimiento facial basado en la MTC, que consiste en la inserción de finas agujas para estimular o sedar los puntos de captación y distribución energética del organismo.

Curso de Mindfulness

Otra técnica que tiene su origen en la filosofía budista y la filosofía zen es el Mindfulness. Una palabra que últimamente se usa con bastante frecuencia, pero que no mucha gente sabe exactamente lo que es. Se trata de un estilo de vida que nos brinda herramientas para gestionar nuestras emociones y el estrés de una manera más efectiva para el buen funcionamiento del conjunto cuerpo y mente. Es posible en Vibra en Positivo también asistir a un curso presencial básico de Mindfulness para aprender en qué consiste y conseguir aplicarlo en el día a día de cada uno. Hay varias opciones de horario disponibles, de momento sólo en Getafe y Ciudad de los Ángeles. Próximamente estará también disponible en Diego de León (Madrid).

Asesoramiento

No cabe duda que disponer de una información adecuada y el asesoramiento del profesional son fundamentales a la hora de las terapias naturales que ofrece Vibra en Positivo. «Con este amplio abanico de técnicas se puede tratar a la persona con aquella que le vaya a funcionar mejor. Y aquí he de decir que muchas veces he cambiado la idea que traía la persona cuando ha llegado a consulta. Cuando viene alguien y me pide que le haga alguna terapia en concreto, después de escuchar sus síntomas y sobre todo, el objetivo de por qué quiere recibir esa terapia, siempre le asesoro si creo que a lo mejor esa terapia que él considera no es la más apropiada para su caso y le ofrezco aquella que le puede venir mejor», nos dice Raúl.

Desde esta publicación recomendamos Vibra en Positivo como una alternativa de salud y de bienestar. Raúl concluye que «personalmente puedo sentirme feliz y muy contento porque la gente que viene a tratarse con cualquiera de los tratamientos que aplico, ve mejoría y sobre todo recuperan o en algunos casos descubren esa sensación de saberse mimar y de volver a conectar con ellos mismos».

