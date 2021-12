Cada día son nuevos los campos que se abren a la acción altruista de los ciudadanos. Desde la Cruz Roja y Cáritas, pasando por todas las profesiones sin fronteras –“médicos sin fronteras”, “veterinarios sin fronteras”, “arquitectos sin fronteras”…- hasta las innumerables fundaciones particulares benéficas sin ánimo de lucro. ¿Por qué no puede haber una asociación de políticos sin ánimo de lucro? ¿Utopía? ¿Utopía Cáritas, utopía médicos sin fronteras o médicos mundi? ¿Pensáis que el voluntariado político no tiene una misión por cumplir tan humanitaria y urgente como la de cualquier otra ONG? ¿No son millones los niños mal alimentados que están por debajo del nivel de la pobreza por culpa de unos malos políticos? ¿A qué se debe, si no, tanto trabajo precario, tanto salario de hambre?De acuerdo que un voluntariado político no quiere decir que vaya a desaparecer la pobreza, ni que vayan a subir los salarios, pero al menos se trataría de unas personas que están demostrando su gran preocupación social y que no se puede despilfarrar el dinero, cuando hay tantas necesidades, y, como prueba de ello, están ofreciendo su tiempo para tratar de solucionar esos problemas.

¿No pensáis que sería conveniente poner un poco de idealismo en este campo tan corrupto de la política? ¿Por qué decís que esto en un imposible?¿Creéis acaso que ayudar a los demás a través de una ONG significa más idealismo que el voluntariado político? ¿No se puede ayudar a muchas más personas a través de una auténtica política social que a través de una ONG?

Voluntariado político quiere decir “personas que están dispuestas a actuar en política de forma gratuita”. Pero actuar en política quiere decir ocupar un cargo político. Y esto no es nada fácil. Porque los partidos políticos consideran que el ejercicio de la política es un coto cerrado de caza, exclusivo de ellos, ¿y no van a permitir así sin más que un intruso o advenedizo les arrebate la presa?El voluntariado político debe aprovechar los pocos resquicios que deja sin cerrar la Ley electoral para ir introduciéndose a través de las elecciones municipales.

Pero el voluntariado político no viene para destruir a los partidos políticos, sino simplemente a demostrar que puede haber otra forma desinteresada y altruista de hacer política. Los partidos políticos son necesarios, pero otros partidos políticos.

Yo diría que el voluntariado es más necesario y más urgente que cualquier otra ONG, porque el voluntariado político viene a defender justicia social y la defiende con su ejemplo. Mientras que las otras ONG están apelando a la caridad o, en con un término más moderno, a la solidaridad, el voluntariado político apela a la justicia. Y POR ENCIMA DE LA SOLIDARIDAD ESTÁ LA JUSTICIA,