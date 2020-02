Aluminios Aludar: casi 25 años haciendo que el Sol entre por las ventanas de Getafe

► Expertos en medición, fabricación e instalación.

¿Qué sería de nuestro hogar sin ventanas? Imposible ciertamente imaginárselo sin aquellas que permiten la entrada de los rayos del Sol, renovar el aire o asomarse a nuestro mundo más inmediato; en suma, un elemento cuya presencia resulta, pues, claramente innegociable. Por ello mismo, su elección e inversión es siempre una decisión que fiar en manos profesionales. En Getafe, la respuesta se halla en la Calle Leganés, 39. Ahí se encuentra Aluminios Aludar, expertos en medición, fabricación e instalación. Y en apenas unos meses cumplen un cuarto de siglo en el municipio. Ahí es nada; signo inequívoco de garantía y fiabilidad.

José María lleva toda una vida dedicada al sector del aluminio, concretamente cuatro décadas como profesional del gremio. Y desde el año 1996 dirige, en la localidad getafense, su propio negocio, en el que también participan sus hijos. Aluminios Aludar, qué duda cabe, es santo y seña en el Olimpo de los comercios oriundos. Así, durante estos prácticamente cinco lustros la evolución y crecimiento del proyecto les ha llevado a tener hoy un lugar en que se fabrica, almacena y también es punto de venta. «En comparación con cualquier gran superficie, nosotros tenemos más capacidad de reacción ante posibles urgencias y ejecución en el trabajo», destaca el dueño, a la par que agrega que «siempre hemos ido incorporando nuevos materiales que iban surgiendo en el aluminio para que nuestros clientes dispongan de todas las opciones».

Precisamente, hablando del cliente, una regla es del todo irremplazable: la honestidad. «En Aluminios Aludar, en ocasiones, aconsejamos en contra de nuestros intereses de venta, pero a favor de los del cliente. Y le recomendamos que reconsidere su idea inicial porque hay otras opciones que le convenga, aunque nosotros perdamos un poco, pero nos llena más el espíritu», ilustra José María, quien se define como alguien «que no sabe vender», sino que le compran. «Es la gente la que viene por lo que somos, no por lo que digamos ser».

En cualquier caso, ¿qué supone esto en la práctica? Pues una atención personalizada al máximo nivel y que en otros lugares al por mayor o sin trato individualizado no se dan. Por ejemplo, los profesionales de Aludar estudian milimétricamente la zona en que van a instalar las ventanas del cliente, y por ahí optimizar todo lo posible. «No es lo mismo poner una ventana en la Calle Ramón y Cajal, que tiene mucha circulación, y por tanto, ruido; a otra que sea más sosegada. Estamos siempre pendientes de la ubicación y orientación de esa vivienda», explican. Y es que de eso dependerá si el acristalamiento es simple o doble, o el espesor de los cristales. Actualmente, están haciendo mucho hincapié en aluminio con roturas de puente térmico o PVC y vidrios de alta resistencia térmica y acústica. Este detalle también se antoja muy interesante, pues nos redundará en un ahorro de dinero en la factura de la luz. Además, si son viviendas muy antiguas, al pasar la inspección técnica se les dará una categoría más.

El (simple) secreto

Tras casi 25 primaveras en el escenario, y con años de crisis que tan fuerte golpearon a tantos negocios, ¿cuál es el secreto de Aluminios Aludar? José María anuncia que es «muy simple» y acto seguido lo desvela: «perseverancia, eficacia y sinceridad». Esos atributos son los que les han permitido sortear la lluvia cuando otros cesaban en su nado. «Nuestro marketing ha sido forjado con el proceso del tiempo, y ha sido gracias a nuestra seriedad y el boca a boca», asume.

Así, vuelve a incidir en el proceso completo que ellos ofrecen; «la gente ya se ha desengañado de las grandes superficies. Ahí, eliges entre miles tú la ventana, te la llevas en tu coche, la subes a tu casa, sin que se caiga y se rompa, y la instalas. No es tan fácil. Aquí todo eso, te lo hacemos nosotros». Y de paso destierran un mito: «para cambiar las ventanas no hace falta esperar a hacer obra general. Se puede hacer cuando se quiera y sin perjuicio de nada en la casa».

Según estadísticas del sector, una ventana bien cuidada puede durar alrededor de 40 años mínimo. ¿Acaso no es una inversión para realizarla con los profesionales adecuados? En Getafe, se llaman Aluminios Aludar.

Abierto de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. Tel:: 91 683 67 76.

www.aluminiosaludar.com