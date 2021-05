Ánzoni Martín presenta en Espacio Mercado de Getafe su último libro: ¡Guaug! (a cara de perro)

► Jueves, 10 de junio a las 19:00 h.

Espacio Mercado de Getafe (plaza de la Constitución) acoge el jueves 10 de junio (19:00 h.) la presentación del último libro publicado del escritor Ánzoni Martín, ¡GUAUG! (a cara de perro), editado en la ‘Colección 12 La Risa Floja’ de la Editorial Pez de Plata. El autor, que reside en la actualidad en la provincia de Ávila, fue vecino de Getafe y mantiene un vínculo directo con esta ciudad, de la que nunca se ha acabado de marchar.

El evento contará con la presencia del autor, que estará acompañado por Josemi García, los Estafados de Ternura, Puppy Play Spain y Mariano García.

Fiel a su estilo literario, cultivador del palíndromo (como así se observa en el título, ‘Guaug’) y otros recursos literarios no menos sorprendentes, y donde el humor inteligente es clave en su creación, invita al lector a entrar en un universo muy especial de perros, verdaderos protagonistas de esta historia, en el que se recrea «el mundo distópico en el que viviremos tarde o temprano, si no lo hacemos ya. Microperros, nanoperros devoradores de cerebros humanos, humanos devoradores de perros, ejércitos de garrapatas, perros clonados, niños-perro, perros de élite, la élite de los perros y la basura de los canes».

«Un rompecabezas de piezas mordisqueadas, a modo de policial perruno, que combina el humor absurdo con la sátira más corrosiva y canina».

No se exagera cuando se nos advierte que ‘¡Guaug!’ es un «alegato animalista, feminista, ecologista, antiterraplanista, fetichista y taxidermista. Una obra directa, incisiva, ideal para combinar nuestro humor de perros. Un laberinto canódromo del que no querrás salir».

Ánzoni Martín no dejó indiferentes a sus lectores con su primera novela publicada, El largo viaje del LSD al ADSL, y este segundo libro no está siendo menos original, con la garra y el colmillo suficientes como para no dejarlo cubrirse de polvo en los estantes de nuestra biblioteca. Interesante, muy bien redactado, inquietante, seriamente divertido.

Licenciado en Psicología y titulado en Investigación Privada, Ánzoni Martín ha realizado estudios en Criminología, Drogadicción, Hipnosis, Risoterapia y WordPerfect. Desde hace más de una década ejerce como educador en Centros de Reforma y Protección de menores. En su faceta literaria fue cofundador del fanzine Literbasura (editado en Getafe), es vicepresidente de la Asociación de Escritores ‘La sombra del ciprés’ y director del Festival Ávila Humorosa. Ha colaborado en numerosos fanzines y participante en varios libros colectivos.

La edición ‘¡Guaug! (a cara de perro) se complementa con ún prólogo literario a cargo de Pablo Garcinuñó, un prólogo para despistar de Enrique Gallud Jardiel y un prólogo científico de Juan José Minguez Molina. El diseño y la ilustración de cubierta es ideal original de Gallota, 2021.