Coronavirus | Entidades educativas y vecinales de Getafe, “preocupadas” por el sistema semipresencial para segundo ciclo de ESO, Bachillerato y FP

► Especial inquietud por “el incremento del absentismo escolar”

El debate sobre la asistencia presencial u online en los centros públicos de Secundaria en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, sigue vigente en el tejido vecinal. Tal es así que nuevocronica.es ha sido receptor de la “preocupación” existente tanto en la comunidad educativa como entidades cívicas de Getafe, según ha trasladado la Plataforma de la Escuela Pública del municipio.

Actualmente, el segundo ciclo de la E.S.O (los últimos dos cursos), Bachillerato y Formación Profesional combinan la presencia física de los estudiantes en las aulas con su seguimiento telemático, alternado “en días u horarios diferentes”. Ante esta medida, que la Administración regional entiende pertinente para tener controlado al virus en los centros, la Plataforma de la Escuela Pública de Getafe ha sido tajante al afirmar que “consideramos que este modelo pone en serio riesgo el derecho a la educación del alumnado afectado y contribuye a la segregación educativa, incrementándose los niveles de desigualdad”.

¿Pero qué es exactamente lo que les orilla a esta conclusión? Según ha podido conocer este periódico, los puntos en que sustentan su argumentación son, entre otros, que “en la práctica supone reducir clases a la mitad, impide una asistencia proporcionada de las diferentes asignaturas, no existen medios técnicos suficientes, en los centros, para garantizar la educación a distancia, el alumnado más desfavorecido carece también de éstos, perjudica la inclusión educativa del alumnado con necesidades especiales o que el profesorado que atiende el grupo presencial difícilmente puede hacer lo propio con el alumnado conectado por medios tecnológicos”. Además, en línea con lo anteriormente expuesto, subrayan, con especial preocupación, que la educación semipresencial “está provocando un aumento del absentismo escolar”.

Peticiones

Lo cierto es que al principio de curso, no sólo en Getafe, sino en muchos municipios de nuestra región, varias fueron las voces, del sector educativo, familias, etc, que expresaron sus dudas sobre la educación presencial. No en vano, en esta oportunidad, plataformas como la de la Escuela Pública por Getafe piden más presencia in situ.

Eso sí, esta petición va acompañada de la exigencia de “dotar a los centros educativos públicos de los medios personales y materiales que garanticen de forma efectiva el derecho a la educación de todo el alumnado, en igualdad de condiciones. Además, hacen un llamamiento, en el mismo sentido, al “Ejecutivo municipal y al resto de la Corporación”.

Acciones de la Comunidad de Madrid

Este medio, a través de fuentes regionales, ha conocido que la Comunidad de Madrid destinará más de 5 millones a la limpieza de los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial de la red pública madrileña, al tiempo que contratará educadores para las escuelas infantiles de titularidad municipal. Además, se han aprobado casi 14 millones de euros con el fin de adquirir hasta 25.456 ordenadores para uso educativo. Desde la Comunidad señalan que ello “garantizará que todos los estudiantes sigan el desarrollo del curso educativo y se asegure el acceso a la educación”.