COVID-19 | Unión por Leganés-ULEG registra sus inicitivas para la mesa de Asuntos Sociales de Leganés

El partido vecinal Unión por Leganés ha registrado una serie de propuestas con motivo de la crisis provocada por el COVID-19, con el proposito de que se sumen y debatan de forma conjunta con las otras formaciones políticas en el área de Asuntos Sociales del Consistorio leganense. Virginia Benito y Mercedes Neria, concejalas de ULEG, han sido las encargadas de registrar estas iniciativas.

Desde ULEG se muestran esperanzados, aunque escépticos ante las dos mesas impulsadas desde el gobierno de PSOE-MM. LEGANEMOS: “Tenemos la intención de que el Ayuntamiento sea por una vez útil a la mayoría de los vecinos de Leganés y no a unos pocos. El movimiento se demuestra andando, hemos tendido puentes al gobierno. Vamos con mucho retraso respecto a otras administraciones locales que ya llevan trabajando hace varias semanas. Si queremos avanzar juntos necesitamos máxima transparencia, total predisposición y lealtad por parte de este gobierno que debe empezar por dar marcha atrás en algunas decisiones incorrectas tomadas con anterioridad a estas mesas de trabajo y que perjudicarían económicamente a las medidas que decidamos tomar para paliar los efectos del Coronavirus en nuestra ciudad.”

INICIATIVAS DE ULEG PARA LA MESA DE TRABAJO COVID-19 EN EL ÁREA SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN:

La situación por la que atraviesa ahora mismo nuestra ciudad hace necesaria la toma de medidas de carácter extraordinario que a nuestro parecer deberían haberse tomado ya. Esperemos llegar a tiempo. Existen muchos casos en los que la población en general se encuentra sin ingresos desde hace meses y eso conlleva situaciones extremas. El objetivo es claro, que con los recursos públicos se de prioridad absoluta a dar respuesta directa a la circunstancias acontecidas por la crisis del COVID-19 y a las emergencias que todo esto plantea.

Hay muchas familias que de la noche a la mañana se han visto sin ningún ingreso en sus casas bien porque los ERTES no se han cobrado todavía, porque como autónomos no han podido acogerse a las condiciones de la ayudas estatales o porque sus situaciones laborales no eran precisamente las adecuadas o eran bastante precarias previamente, etc. Además, las oficinas de empleo están cerradas de manera presencial y a pesar de que se han adelantado los cobros de las prestaciones de gente que sÍ tenía ya estas ayudas, hay personas que no han tenido opción de presentar la documentación para obtener la prestación o simplemente inscribirse en la solicitud de empleo por falta de medios. No todo el mundo tiene acceso a la gestión telemática, las líneas de teléfono están colapsadas y no tienen manera de solventar estas situaciones.

En ese mismo momento se produce el cierre de manera presencial de departamentos en nuestro ayuntamiento que facilitarían la gestión de papeles a presentar a Servicios Sociales para la obtención de una ayuda.

2. CUESTIÓN IMPRESCINDIBLE PREVIA

Para actuar adecuadamente es preciso saber a ciencia cierta el presupuesto con el que se podría contar para afrontar las diferentes medidas que se planteen. Es imprescindible que el gobierno local facilite todos los datos precisos, tanto de liquidación del presupuesto hasta la fecha en cada una de las partidas, el personal con el que se cuenta y segmentado por departamentos, los cuellos de botellas existentes, los plazos medios de atención y resolución de expedientes y entrega de las ayudas… No podemos caer en el voluntarismo, en juegos propagandísticos instrumentalizados por el gobierno local, ni en una actuación a ciegas o demagógica.

Además, resulta incuestionable que se dé marcha atrás de inmediato, siendo posible legalmente puesto que estamos en periodo de alegaciones y se llevarán de nuevo a Pleno, a las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente en el último Pleno, puesto que hipotecan en cerca de 17 millones de euros al ayuntamiento en acciones que ahora no son de la prioridad y emergencia que requiere una pandemia como el COVID-19 que a su impacto sanitario va a ir unido una crisis social y económica posiblemente sin precedente. Del mismo modo, se han de revertir todas las actuaciones con contenido económico en aquellos consorcios u organismos en los que participa el ayuntamiento de Leganés, como es el Consorcio de Legatec, para dar marcha atrás al destino de cerca de 12 millones de euros en una rotonda que ahora ocuparía una de las últimas posiciones dentro de las prioridades vecinales.

3. PROPUESTAS

Las siguientes propuestas están abiertas obviamente a su enriquecimiento y mejora con las que el resto de grupos aporten, representando un listado no exhaustivo. Además creemos que el objeto de estas mesas debe ser amplio en cuanto también debería solventar cuestiones como las implicaciones que el COVID-19 tiene en otras áreas como educación o infancia, y el impacto en cuestiones como el CAID, la Escuela-Conservatorio de Música o la carencia a día de hoy en la población de Leganés (garantizada a toda ella) de mascarillas, test…

-A nuestro parecer se debe reforzar inmediatamente el área de servicios sociales con un equipo mayor de psicólogos, que también ayuden a familias que hayan atravesado situaciones difíciles (duelos, soledades, ansiedad..) trabajadores sociales y profesionales cualificados con formación específica en intervención social para dar atención sanitaria, social y psicológica.

Esta atención también debe ampliarse en el área jurídica, en colaboración con otros departamentos del ayuntamiento, para canalizar las acciones judiciales pertinentes para la defensa de los derechos de víctimas y familiares, así como la depuración de responsabilidades de los causantes de las tragedias vividas en las residencias de mayores de nuestra ciudad.

– Simplificar documentación solicitada y considerar que la declaración responsable como alternativa documental podría facilitar bastante la obtención de ayudas.

– Reabrir el servicio de empadronamiento presencial por supuesto con las medidas adecuadas para que su trabajo se lleve a cabo con total seguridad.

– Nuestras propuestas coinciden con muchas de las efectuadas por las asociaciones de vecinos de la ciudad y de diferentes colectivos que han adelantado por la izquierda a este gobierno dando ejemplo de cómo coordinar diferentes actuaciones, canalizando la actividad del voluntariado vecinal durante la pandemia y que está siendo fundamental para dar respuesta inmediata a las necesidades de los vecinos. Deberíamos ser nosotros quienes primero agradezcamos de manera inmediata su labor durante este tiempo y canalicemos de manera conjunta la actividad del voluntariado así como de empresas que quieran mostrarse solidarias con nuestros vecinos. La cooperación entre ambos es indispensable.

Permitir que esta situación avance sin respuestas categóricas por nuestra parte supondrá enfrentarnos a un futuro en esta ciudad muy preocupante. Los datos están claros.

– Queremos la apertura del centro de acogida/albergue municipal para dar solución habitacional a personas que están sin hogar de manera inmediata y de igual manera la creación de un comedor social municipal para que estas personas puedan sentarse en una mesa a alimentarse digna y tranquilamente sin necesidad de comer en la calle como hacen ahora. Un servicio que garantice el servicio todos los días de la semana y todo el año.

– Se debe dar continuidad al servicio de comida a domicilio para mayores que lo han solicitado.

– En otro orden de cosas creemos que los menús que se están dando a los menores con beca de la comunidad de Madrid deberían cambiarse por bolsas de alimentos no perecederos y por ayudas económicas para la compra directa de alimentos frescos en pequeños comercios de la ciudad, de esta manera se ayuda al pequeño comercio y estamos seguros de que pueden comer más miembros de la familia, no sólo el beneficiado por la beca.

– Hay menores en la ciudad en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a las becas comedor, es fundamental dar respuesta de manera eficaz a esta situación con menús o cestas solidarias en función de las edades y sus necesidades.

En esas modalidades de menús se deben incluir a los menores de 0 a 3 años que están olvidados, deberán tener según las necesidades de cada uno leches de inicio, leches de continuación, cereales, piezas de verduras o frutas para los purés y papillas.

– El Ayuntamiento deberá adaptar los menús o las bolsas ayuda a los casos de intolerancia, alergias o prescripciones médicas de dichos menores.

– No podemos olvidarnos de revertir la situación de nuestro CAID y enmendar su precaria situación previa a la crisis del Coronavirus. Por las circunstancias y el tipo de servicio público que realizan es necesario más que nunca que esté a pleno rendimiento, con su plantilla y personal sanitario completo.

– Debido al cambio estacional habrá familias que no puedan adquirir ropa para los menores debido a la situación, solicitamos la creación de un ropero municipal o la colaboración con alguno de los existentes en la ciudad, donde se pueda recoger ropa por parte de las familias entregadas por otras. La recogida se hará por barrios una vez a la semana anunciada en bandos municipales con anterioridad suficiente e indicando que la ropa debe estar limpia y desinfectada antes de entregarla.

– De igual manera se pude solicitar colaboración a empresas o distribuidoras de alimentación, supermercados o a fundaciones para crear un sistema de “bonos familiares” para adquirir productos de primera necesidad como jabones, geles de baño, pañales, compresas etc. Ya se están llevando a cabo estas colaboraciones público-privadas en ayuntamientos dirigidos por partidos de diferentes ideologías políticas.

– La página web del Ayuntamiento de Leganés deberá tener un apartado exclusivo dedicado al COVID-19 con toda la información al respecto claramente localizable al entrar en dicha página.