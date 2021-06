El cannabis gana credibilidad gracias al CBD

¿Crees que la planta de cannabis puede darte alivio sin caer en problemas legales? No es secreto para nadie que la planta de cannabis ha estado entre la humanidad desde tiempos ancestrales como método natural para aliviar diversas dolencias. Sin embargo, el mal uso de sus propiedades conllevaron a un abuso descontrolado que terminó por convertir en ilegal a uno de sus cannabinoides, no es otro que el THC o Tetrahidrocannabinol, y por consiguiente, ha sido el responsable del desprestigio de la planta. No obstante, el CBD ha sacado a relucir los atributos del cannabis al punto de convertirse en uno de los recursos naturales más codiciados y cada vez son más las personas que disfrutan de los cogollos CBD en línea en Justbob o cualquier otro producto a base del compuesto en esta tienda web que se ha convertido en la N°1 del mercado europeo.

El cannabis vuelve al estrellato

Los efectos nocivos que el THC deja en el organismo, son los responsables de que la sociedad subestime las buenas obras de la planta de cannabis. Sin embargo, desde 1940 cuando Robert S. Cahn, un químico de origen británico experto en dilucidar la nomenclatura de los diversos compuestos logró darle nombre al Cannabidiol, la historia cambió, siendo éste el principio que sentaron los pilares sobre los cuales se han levantado diversas investigaciones en pro de dilucidar la intervención del cannabinoide más valorado por la ciencia médica. Nadie pensaría que la planta de cannabis pudiera volver a ser tan apreciada como en la época de nuestros antepasados, y es que hoy en día el CBD ha logrado posicionarse con robustez gracias a las evidencias de la ciencia donde se revelan sus propiedades y beneficios a la salud.

Pero lo que más a causado intriga de este compuesto, es que a pesar de ser familia cercana del CBD, carece de efectos nocivos, pues no produce ningún tipo de alteración de la conciencia, por tanto, tras su uso, el individuo experimenta una estado de relajación manteniendo el pleno uso de sus facultades mentales; incluso mejorando la concentración, por lo que su uso ha sido muy bien recibido en diversos escenarios como por ejemplo, por quienes sufren de estrés laboral y que necesitan mantenerse relajados sin perder el enfoque de sus labores cumpliendo a cabalidad con su desempeño.

Consecuencias positivas de las propiedades del CBD

Queda claro que el CBD continúa en la mira de la ciencia a fin de revelar los detalles más minuciosos de su comportamiento una vez que entra al organismo. Pero, hasta ahora, no se puede negar que las consecuencias de sus bondades han permitido que sea incluido como recurso coadyuvante en diversos tratamientos médicos que durante años no habían podido ir más allá. No podía ser de otra manera, se ha descubierto que el CBD es uno de los compuestos naturales con propiedades envidiables, al punto de que la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos lo han catalogado como un compuesto no nocivo, pues no genera adicción y ofrece diversos beneficios tras su uso. Y es que, el mecanismo de acción del CBD ocurre sobre el sistema endocannabinoide potenciando su respuesta para regular las diversas funciones orgánicas a fin de mantener la homeostasis.

Combate el estrés

Una de las propiedades más valoradas del CBD es su acción sobre el estrés. Al ingresar al organismo potencia la interacción entre los endocannabinoides y los receptores con la intención de propiciar un estado de relajación y calma que disminuye los picos de estrés sin producir efectos secundarios en la memoria ni el comportamiento.

Neuroprotector

A pesar de que aún falta camino por recorrer en este tema, las evidencias hasta hoy encontradas catalogan al CBD como un excelente recurso neuroprotector y todo gracias a la acción antioxidante que ejerce en el organismo. Esta combate la muerte celular a causa de la oxidación que generan los radicales libres, por tanto protegen a las células cerebrales de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo.

Antiemético natural

Otra de las virtudes del CBD es la de combatir los malestares causados por el vómito, al punto de ser considerado un excelente antiemético natural. Muchos pacientes que atraviesan los duros síntomas de la quimioterapia, han conseguido en el CBD el aliado perfecto para apaciguar los vómitos que se generan luego de los ciclos de tratamiento arrojando muy buenos resultados.

Analgésico y antiinflamatorio

Dentro de las propiedades del CBD figura el hecho de que es un potente analgésico y antiinflamatorio, por eso, en la actualidad forma parte de diversas terapias de dolor como un recurso aliado de origen natural. El CBD interactúa con los receptores que producen el dolor, potenciando su respuesta y disminuyendo el estrés que causa el hecho de padecer estas molestias. Ya sea en ungüento, cremas, aceites o parches resulta muy conveniente para los que disfrutan de deportes o actividades físicas y tienen mayor riesgo a sufrir lesiones musculoesqueléticas de importancia que pudieran derivar en adicción a fármacos calmantes. Esta buena consecuencia ha permitido que la ciencia valore su uso en enfermedades más delicadas como la esclerosis múltiple o la artritis reumatoidea, por ejemplo; y a pesar de que aún quedan estudios por hacer, no cabe duda de que el CBD seguirá sacando lo mejor de la planta de cannabis.