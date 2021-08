El CBD alcanzó la aprobación legal que tanto se había cuestionado para el cannabis

Hace unos años era impensable imaginar que la planta de cannabis podría recibir la aprobación regulatoria por parte de las normativas legales vigentes. Y para nadie es un secreto que el contexto histórico de la esta planta implica un camino legal bastante complicado, que para muchos no se puede probar. Sin embargo, el descubrimiento del cannabidiol o CBD generó nuevas expectativas; es un compuesto que ha ido más allá de los intereses de la ciencia y las principales instituciones de todo el mundo dan su aprobación para ser tratado como un recurso natural inofensivo. Este hecho hace que valga la pena la aprobación legal en varios países europeos; por eso comprar hachis barato es posible gracias a la sólida popularidad que se ha ganado el CBD.

¿Qué se ha dicho sobre la legalidad del CBD?

Legalizar los aceites de CBD y otros productos a base del compuesto nunca ha sido tan fácil. Desde que el compuesto fue nombrado cannabinoide en 1940, la ciencia se ha centrado en determinar el mecanismo de acción en relación con el THC (Tetrahidrocannabinol), el cual no había sido posible diferenciar debido a la proximidad de los dos compuestos. Este interés sentó las bases para el desarrollo de varios ensayos clínicos con CBD de cara a probar los efectos que prometen una respuesta positiva del cuerpo a diversas afecciones médicas tras su uso continuo.

El tiempo fue el mejor testigo para dar a conocer los resultados, los cuales revelaron una larga lista de cualidades curativas envidiables entre el reino vegetal. Sin duda, conocer el mecanismo de acción del CBD ha aclarado muchas dudas; y por supuesto, la sociedad moderna quiere saber más sobre sus aplicaciones. El eco que se hizo frente a las evidencias de la efectividad del CBD, motivó a que el Comité Experto en Drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud se reuniera en Suiza en 2017 con la intención de publicar un informe sobre su posición con respecto a la existencia del CBD. El fallo final establece que el CBD no es una sustancia tóxica y no crea dependencia ante su uso continuo. Además de esto, el informe contiene otros aspectos específicos que destacan los beneficios para la salud del CBD. Más tarde, en el 2018 la Agencia Mundial Antidopaje eliminó el CBD de su lista de sustancias adictivas y nocivas para la salud y, por si fuera poco, la Unión Europea también hizo pública su posición determinando que la legalidad de la comercialización de productos cannábicos solo aplica a aquellos cuyo nivel de THC no vaya más allá de 0,2%, y a su vez, sean ricos en contenido de CBD.

¿Por qué el CBD y el THC difieren entre sí?

Los beneficios del CBD están ampliamente explicados por los esfuerzos científicos que involucran diversos estudios clínicos con el objetivo de revelar su mecanismo de acción y establecer una clara diferencia con el THC. A pesar de todas las novedades y la creciente comercialización de productos basados ​​en este compuesto, muchos todavía no creen que el CBD no sea «peligroso». La descripción se centra en la forma de interacción de los dos compuestos en los receptores cannabinoides, ya que se ha demostrado que el THC interactúa con CB1 provocando una serie de los llamados efectos neurológicos que desencadenan el estado de euforia y pérdida de la percepción de la realidad. En este contexto, el CBD interactúa con CB2 y en menor medida con CB1, por lo que actúa como antagonista del THC y previene los efectos secundarios.

El CBD también contacta con otros receptores, optimizando las funciones de la serotonina y la adenosina y aportando efectos ansiolíticos. Esto demuestra claramente que se puede disfrutar de un estado de relajación con la dosis adecuada de CBD, ya que la tranquilidad no interfiere con la percepción real del individuo ni produce efectos psicoactivos. Por supuesto, algunas personas experimentan efectos secundarios como somnolencia y náuseas, que a menudo se pueden superar sin mayores problemas ajustando la dosis según sea necesario.

Aceite de CBD, el más buscado

Gracias a la aprobación del CBD, se comercializan productos a base de compuestos y el aceite de CBD es el aceite de elección para combatir el estrés. Su mecanismo de acción es claro: el CBD ingresa al organismo y optimiza la actividad del sistema endocannabinoide al interactuar con los enlaces formados por receptores y endocannabinoides. Este comportamiento le permite alcanzar la homeostasis para lograr el equilibrio físico y emocional. Su valor terapéutico real también puede tener un efecto positivo como valioso ansiolítico y anticonvulsivo natural para combatir el estrés crónico y es muy valorado hoy en día como coadyuvante natural frente a enfermedades musculoesqueléticas. Se comercializa como una “no droga” que puede inducir un estado de calma y que proporciona un alivio repentino del estrés sin causar efectos secundarios que amenacen el comportamiento, la conciencia o la memoria de un individuo. Puedes sacar el máximo provecho a productos de calidad garantizada gracias a Justbob, el sitio web número 1 en el mercado europeo que ofrece una larga lista de productos de cannabis regulados en Europa 100% legales.