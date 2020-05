Osteópatas Getafe | Tu salud en las manos de James Mendoza

►Muchos de tus dolores pueden encontrar alivio en esta terapia en Calle Villaverde, 9, Getafe

James Mendoza es primero un buen tipo. Después, es osteópata con horas y horas de estudio y experiencia profesional. El acertado maridaje de estas dos realidades explica, muy posiblemente, la razón del éxito de su local de osteopatía ubicado en la Calle Villaverde, 9, de Getafe; muy cercano a la archiconocida Cibelina. ¿Qué soluciones nos ofrece la osteopatía para muchas dolencias como problemas en la espalda, dolores musculares, ciáticas o trastornos en la mandíbula, entre otros? ¿En qué consisten las técnicas aplicadas por James, siempre a la vanguardia en su campo de conocimiento?

Ante todo, una respuesta, un tanto enigmática, nos desliza antes de empezar: “Yo no doy segunda cita”. Desenmarañemos el secreto que conduce como objetivo único al alivio en tu cuerpo. Calma y equilibro. Seguramente, esas dos palabras son las que mejor definen la sensación que provoca entrar en el local de James Mendoza. Un lugar muy apañado, elegante y aseado. Su dueño es una persona cercana que deja claro en el inicio de la conversación que él no trabaja tanto en su profesión, sino en su vocación. Osteopatía James Mendoza llegó hace algo más de cuatro años a Getafe, aunque él viene ejerciendo desde hace ocho. Todo lo anterior ha sido un perfecto racimo de experiencias para poder volcarlas ahora en su negocio propio. Comenzó en la capital del Turia; “digamos que estoy aquí porque se me estropeó el coche. Vivía a caballo entre Valencia y Madrid. Pero cuando el coche dijo basta fue cuando nos instalamos en este lugar”, comenta James, quien dispone siempre de la ayuda empresarial de su esposa en este proyecto.

Seguidamente, adentrándonos en la definición de osteopatía, marca una línea necesaria; “no soy un fisioterapeuta, esto hay que dejarlo claro. El osteópata es la persona encargada de observar cómo funciona tu cuerpo, realizar palpaciones, para determinar áreas sanas y áreas con dolor. Creemos en la teoría de que el cuerpo puede curarse a sí mismo con una combinación de técnicas manuales. Le ayudamos a recuperarse él solo, es una ayuda al cuerpo, teniendo presente siempre que cada persona es un mundo”. Y seguidamente subraya que “es algo que requiere mucha formación. En mi caso, llevo un estudio de cuatro años, que supone 4.500 horas de enseñanza teórica/práctica, aparte de otros tantos cursos que han posibilitado que mis terapias sean diferentes”.

Abundando en el tema, James nos detalla algunas de las patologías donde sus terapias resultan ser eficaces, por ejemplo, “dolores musculares, articulares de cuello, cintura y espalda, hernias discales y ciáticas, artrosis, tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, migrañas, sinusitis, trastornos en la mandíbula, adormecimiento de extremidades, mareos y vértigos, molestias musculares durante el embarazo, entre otras”.

Para todo ello, en Osteopatía James Mendoza disponen de un ramillete de depuradas técnicas. A saber, osteopatía estructural, craneal y visceral, masaje descontracturante, masaje relajante, que tonifica el sistema nervioso y disminuye el cansancio, reflexología podal, drenaje linfático, vendaje neurofuncional, masaje anticelulítico o deportivo. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que “no necesariamente una persona llega con un dolor en el hombro y el problema está en el hombro; intento averiguar qué lo provocó, por eso les hago un montón de preguntas”, apunta James, quien lanza un aviso: “la terapia normalmente no es suave, es molesta. Aunque, a mí no me gusta hacer mucho daño”.

OSTEOPATÍA GETAFE: CASOS PRÁCTICOS DE JAMES MENDOZA

Desde niños muy pequeños hasta mayores de 90 años; ahí está la amplísima horquilla de edades con que trabaja James. Así, le pedimos que nos explique el proceder práctico de alguno de sus trabajos.

“Empleo el drenaje linfático para cirugías post oncológicas. A una persona tratada con cáncer, normalmente para que no se reproduzca se le eliminan ganglios, que, a su vez, desechan toxinas.

Cuando no los tenemos, aparecen inflamaciones, excesos de líquidos. Esto lo veo en mujeres a las que han extirpado el seno. Se inflaman sus brazos porque no tienen por dónde salir las toxinas y con esta terapia movemos el exceso de líquido y lo llevamos hacía los ganglios más próximos para eliminarlos. También tratamos con esta técnica a personas con inflamaciones en las piernas debido a una mala circulación o porque retiene líquidos. Y, por poner otros casos, trabajo con deportistas temas de cargas musculares a nivel de gemelos, cuádriceps, isquiotibiales, problemas generados por el exceso de carga, preparaciones para el antes de la prueba, desintoxicar…”.

OSTEOPATÍA GETAFE: RESULTADOS EN JAMES MENDOZA

“El porcentaje de éxito es de ocho de cada 10 personas que trato”, asegura James Mendoza al preguntarle por el rédito en salud de sus consultas, y apuntala que “los otros no mejoran todo lo quisiéramos, para ser sinceros, pero algo sí que lo hacen”. Y es aquí donde de plano se vislumbra lo que anunciábamos al principio: la honestidad por bandera.

James abunda en esta idea; “los resultados se ven desde la primera sesión, desde ésta ya vamos a la acción. Y calculo con mis clientes qué porcentaje de alivio tendrán. Como norma, yo no doy segundas citas. Siempre dejo que sea el cliente quien valore. Lo cito por primera vez y le comento que en cuatro o cinco días me envíe un WhatsApp para que valoremos. No quiero que vengan a dejarme el dinero, quiero que la gente venga a este local a recuperarse. Por tanto nunca les digo cuántas citas van a necesitar, a veces con una basta. Salvo, ahí quiero reseñar, en casos muy complicados en los que sí puede ser posible que les avance que podremos precisar de tres o cuatro sesiones”.

Las sesiones tienen un tiempo estipulado de 45 minutos, aunque “si es preciso me alargo una hora porque el problema de ese cliente lo requiera y dado el caso tampoco me importa”, reconoce el entrevistado. Actualmente, cada sesión en Osteopatía James Mendoza tienen un precio de 35 euros, más allá de la existencia de bonos; un montante, visto el resultado en salud, que podemos juzgar como bastante competitivo. Encontraremos, en suma, un espacio para resolver muchos problemas que nos provocan dolor y, de paso, un sitio honesto, claro y directo para con el usuario en el que “además siempre me gustar obsequiar a la gente con alguna crema, saco de semillas…”

MÁS INFORMACIÓN:

Contacto ► Tel.: 910 100 645 – 659 535 587 | Web ► www.osteopatiajamesmendoza.es